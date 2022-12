Hohenholte macht es unnötig spannend

Den Zuschauern in Herbern wurde zum Abschluss des Jahres noch einmal ordentlich etwas geboten: Mit 4:3 (3:0) gewann GS Hohenholte bei der Landesliga-Reserve des SVH und holte damit nicht nur drei Punkte, sondern auch den fünften Sieg in Folge.

Den Zuschauern in Herbern wurde zum Abschluss des Jahres noch einmal ordentlich etwas geboten: Mit 4:3 (3:0) gewann GS Hohenholte bei der Landesliga-Reserve des SVH und holte damit nicht nur drei Punkte, sondern auch den fünften Sieg in Folge. Dank des neunten Dreiers am 17. Spieltag überwintern die Gelb-Schwarzen auf Rang vier.

Zur Pause führten die Gäste bereits mit 3:0, halten konnten sie den Vorsprung allerdings nicht. Nach den Toren von Marvin Niehoff nach einer schönen Einzelaktion (22.), Lutz Marquardt (26.) und erneut Niehoff (41.), traf Herbern zum Anschluss (56.). Obwohl Lutz Marquardt mit seinem Tor zum 4:1 den alten Abstand wiederherstellte (61.), ließ sich die SVH-Zweitvertretung nicht unterkriegen und belohnte sich mit zwei weiteren Treffern (71. und 87.). „Natürlich hätten wir es nach dem 3:0 souveräner spielen müssen. Stattdessen machen wir es wieder unnötig spannend, wobei Herbern nach dem dritten Tor keine Chance mehr hatte“, so Trainer Lukman Atalan. „Wir hatten das Spiel die ganze Zeit im Griff, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen haben. Aber kein Vorwurf an die Mannschaft.“