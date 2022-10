Hohenholte möchte es konzentriert angehen

Neben dem Derby zwischen dem SV Bösensell und Fortuna Schapdetten finden in der Kreisliga A 2 Münster noch zwei weitere Partien mit Beteiligung von Mannschaften aus den Baumbergen statt. GS Hohenholte empfängt den TuS Hiltrup 2, SW Havixbeck reist zum TuS Saxonia Münster. Alle Begegnungen werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

GS Hohenholte – TuS Hiltrup 2

„Die 1:4-Niederlage in der Vorwoche in Albersloh kann ich richtig einordnen“, sagt Hohenholtes Trainer Lukman Atalan, der froh ist, dass nicht jeden Samstag ein Junggesellenabschied stattfindet. Am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellen-14. Hiltrup 2 haben seine Jungs Besserung versprochen und möchten mit der nötigen Konzentration ins Spiel gehen. „Jetzt muss ein Dreier her“, fordert der GSH-Coach, der natürlich auch mitbekommen hat, dass beim TuS nach einem guten Saisonstart zuletzt eine Niederlagenserie für Unruhe rund um die Mannschaft sorgte. Erst neun Tore konnten die Hiltruper in dieser Saison erzielen – das ist der schlechteste Wert aller 16 Teams. Hauptsache, der Knoten platzt nicht ausgerechnet in Hohenholte. „Wir müssen jetzt mal langsam Konstanz reinbekommen“, fordert Atalan, der mit dem gleichen Kader wie in der Vorwoche rechnet. Ein Einsatz für David Bussmann kommt noch zu früh. Atalan: „Er ist gerade erst wieder ins Training eingestiegen.“

TuS Saxonia Münster – SW Havixbeck

„Ganz klar: Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel.“ Markus Lindner, Trainer von SW Havixbeck, redet nicht lange um den heißen Brei herum. Wenn seine Mannschaft am Sonntag beim Vorletzten TuS Saxonia Münster aufläuft, möchte er einen, besser noch drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Damit könnte der Tabellenzwölfte aus den Baumbergen nicht nur einen Sprung in der Tabelle machen, sondern im besten Fall auch noch den Abstand auf den Tabellenkeller vergrößern. „Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagt Linder, dessen Team drei Spiele in Folge nicht mehr verloren hat und zuletzt sogar zwei Mal am Stück gewann. „Meine Jungs holen seit Wochen alles aus sich raus. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und die Leistungen stimmen“, lobt der SWH-Coach seine Habichte.

Havixbecker Ortsderby früher

Das Ortsderby zwischen Gelb-Schwarz Hohenholte und Schwarz-Weiß Havixbeck, das ursprünglich für den 30. Oktober angesetzt war, wird vorgezogen. Jetzt findet die Partie bereits am 28. Oktober (Freitag) statt. Der Anpfiff auf der Sportanlage in Hohenholte ertönt um 19.15 Uhr. Grund für die Vorverlegung: Ein Hohenholter Spieler heiratet am folgenden Wochenende.