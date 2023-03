Hohenholte möchte sich in Bösensell nicht verstecken

Die vier Mannschaften aus den Baumbergen, die in der Fußball-Kreisliga A 2 Münster spielen, sind am Sonntag (5. März) allesamt im Einsatz.

Die vier Mannschaften aus den Baumbergen, die in der Fußball-Kreisliga A 2 Münster spielen, sind am Sonntag (5. März) allesamt im Einsatz. Alle Partien werden um 15 Uhr angepfiffen. Im Mittelpunkt des Interesses steht das Derby zwischen dem SV Bösensell und GS Hohenholte.

SV Bösensell - GS Hohenholte

Die beiden ambitionierten Baumberge-Teams treffen auf dem Kunstrasenplatz am Helmerbach aufeinander. Der Platzherr belegt Rang drei, die Hohenholter sind Fünfter. „Das Hinspiel ging knapp mit 3:2 an uns“, erinnert sich SVB-Trainer Bernd Westbeld. Es war auch die Partie, in der sich Bösensells Stürmer Gufäb Hatam ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss des linken Beins zuzog, nachdem er zuvor noch zwei Mal für die Westbeld-Elf getroffen hatte. In der Vorwoche wurde der Offensivspieler in Hiltrup kurz vor Schluss eingewechselt, gut möglich, dass er gegen Hohenholte schon wieder mehr Spielzeit bekommen wird. „Wir möchten die Begegnung souveräner gestalten als das Hinspiel. Es reist allerdings eine Mannschaft an, die es uns nicht leicht machen wird. Hohenholte kommt über die Mentalität, die gegnerischen Spieler sind durchweg zweikampfstark und bringen viel Power auf den Platz. Das müssen wir verhindern“, sagt Westbeld, der definitiv wohl nur auf den privat verhinderten Till Leifken verzichten muss.

„Schon in der vergangenen Woche hatten wir einen sehr kleinen Kader. Leider ist es nicht besser geworden“, sagt Hohenholtes Coach Lukman Atalan. Neben den bekannten Ausfällen kommen jetzt auch noch David Bussmann (Urlaub), Frederik Luke (Sperre wegen einer Ampelkarte) und Mario Boonk (Sperre nach der fünften gelben Karte) hinzu. „Wir müssen einen guten Tag erwischen, wenn wir dort was holen wollen. Wenn wir aber, wie gegen Saxonia vor einer Woche, sieben Totalausfälle auf dem Platz haben, werden wir keine Chance haben“, sagt der GSH-Coach, der seine Mannschaft aber nicht für viel schlechter hält als den Gastgeber: „Fußballerisch brauchen wir uns vor Bösensell nicht zu verstecken.“

SW Havixbeck - TuS Hiltrup 2

Die Schwarz-Weißen verbesserten sich durch den 2:1-Erfolg beim Siebten in Albersloh auf den neunten Tabellenplatz. „Aber jetzt kommt wieder eine Mannschaft, die hinter uns in der Tabelle steht. Und gegen die verlieren wir ja regelmäßig“, sagt Havixbecks Trainer Markus Linder, der nichts dagegen hätte, wenn ihm seine Mannschaft das Gegenteil beweisen würde. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Personallage wieder verschlechtert, denn Jakob Temme wird nach seiner fünften gelben Karte zuschauen müssen. Zudem befindet sich Ruben Schmitz im Urlaub.

Fortuna Schapdetten - BW Ottmarsbocholt

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel kündigte Schapdettens Trainer Christopher Muck noch am gleichen Abend an: „Im Rückspiel haben wir etwas gutzumachen, und das werden wir auch tun.“ Der Tag der Abrechnung steht also bevor. Fortuna geht nach dem 3:1-Auswärtssieg beim BSV Roxel 2 mit frischem Selbstvertrauen die Aufgabe gegen den Tabellenvierten „Ottibotti“ an, der vergangenen Sonntag den Drittletzten SV Rinkerode nur knapp mit 1:0 besiegte.