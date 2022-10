Hohenholte verliert nach starker erster Hälfte

Mit einem 2:4 (1:0) im vorgezogenen Spiel bei BW Ottmarsbocholt hat A-Ligist GS Hohenholte am Donnerstagabend die dritte Saisonniederlage kassiert. Dabei hatte die Partie alles andere als schlecht angefangen. Die Viererkette der Gelb-Schwarzen stand und verschob gut – auch in den Zweikämpfen blieben die Abwehrspieler der Gäste zunächst meist Sieger. So kamen die Hausherren in der ersten halben Stunde kaum zu zwingenden Chancen, während auf der Gegenseite Niklas Nolte per Kopfball ins lange Eck nach einem Freistoß fast von der Seitenauslinie zur Gästeführung traf. Dann, in den letzten Minuten vor der Pause, kamen die Blau-Weißen gefährlich das Tor von GSH-Keeper Yannick Boonk. Glück hatten die hinten bislang so stabilen Hohenholter, dass die BWO-Spieler Justus Münch (34.), Benedikt Godek und Nils Schmauck (44.), Jens Overbeck und Luca Schulze Hillert (45.+4) ihre Chancen nicht nutzen konnten. In der 64. Minute zog BWO-Trainer Lars Müller seine Jokerkarte: Er wechselte Jan Reickert ein, der nach vierwöchiger Verletzungspause sein Comeback feierte – mit einem lupenreinen Hattrick. Reickert, der auch schon für den Landesligisten VfL Senden gekickt hat, brachte die bis dahin glücklosen Blau-Weißen mit seinen Toren (75./78./85.) auf die Siegerstraße. Doch kurz nach dem 3:1 erzielte Leon Marquardt mit einer Bogenlampe ins lange Eck den Anschlusstreffer (87.). Der Jubel der Hohenholter währte jedoch nur kurz, denn im direkten Gegenzug grätschte Ottmarsbocholts Sebastian Schnetgöke in eine Flanke von Thimo Kock – 4:2. Doch das war noch immer nicht das Ende: Nach einem Foul von Stephan Rosenberger parierte BWO-Keeper Finn Auferkamp den fälligen Strafstoß – „absolut wichtig“, so Trainer Müller. Denn in den letzten sechs Minuten der Partie war Ottmarsbocholt nur noch zu zehnt, weil Kock mit einer Platzwunde nicht mehr weiterspielen konnte und das Auswechselkontingent erschöpft war.