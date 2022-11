Jens Niehues übernimmt wieder GW Nottuln

Das ist mal eine Überraschung! Die Verantwortlichen des Fußball-Westfalenligisten GW Nottuln unterrichteten am Donnerstagabend die Spieler, wer sie in der kommenden Saison trainieren wird. Chef-Trainer wird der ehemalige Coach Jens Niehues, doch auch die Besetzung der Co-Trainer-Stelle ist sehr interessant.

Verstehen sich blendend und arbeiten in Zukunft wieder gemeinsam für GW Nottuln: Der ehemalige und zukünftige Chef-Trainer Jens Niehues (l.) und Dirk Nottebaum. Der Hohenholter konzentriert sich in der nächsten Saison bei Grün-Weiß wieder auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter.

Das Geheimnis ist gelüftet! Die Fußballabteilung von GW Nottuln präsentierte am Donnerstagabend das neue Trainerduo für die Westfalenligamannschaft in der Saison 2023/24. Die Lösung ist dabei durchaus bemerkenswert. Für den auf eigenen Wunsch zum Saisonende scheidenden Chef-Trainer Roland Westers wurde Jens Niehues verpflichtet. Der 39-Jährige trainierte Nottulns Erste bereits in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21. Beide Serien wurden aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen.

„ »Wir sind von dieser Lösung zu 100 Prozent überzeugt.« “ Lothar Ullrich

Doch auch eine weitere Personalie dürfte im Stiftsdorf für viele (positive) Gespräche unter den Fußballfans sorgen: Co-Trainer wird nämlich der derzeitige A-Jugendtrainer Darius Schwering. Unterstützt wird das Team durch den jetzigen Co-Trainer Dirk Nottebaum, der sich zukünftig dann wieder ganz seinen Aufgaben als Sportlicher Leiter widmen kann.

„Wir konnten unsere Traumkombination verwirklichen. Mit Jens Niehues haben wir immer ein sehr gutes Verhältnis im Verein gehabt und sind von seiner Qualität auf diesem Posten überzeugt. An seiner Seite möchten wir unserem jetzigen A-Juniorentrainer Darius Schwering den Einstieg in das Seniorengeschäft ermöglichen und ihm eine langfristige Perspektive im Verein schaffen. Wir sind von dieser Lösung zu 100 Prozent überzeugt und können somit beruhigt in die weiteren Planungen gehen“, erklärte Nottulns Fußball-Abteilungsleiter Lothar Ullrich, der Nottebaum für sein außerordentlich großes Engagement dankte, dass dieser Coup realisiert werden konnte.

Darius Schwering trainierte viele Jahre Jugendspieler bei GW Nottuln. Jetzt wechselt er in den Seniorenbereich. Foto: Johannes Oetz

Niehues hatte nach seinem Weggang von GW Nottuln erst einmal eine Pause eingelegt und sich dann dem Landesligisten FC Epe angeschlossen. Hier arbeitete er auf der Trainerbank mit seinem ehemaligen Spieler aus Ahauser Zeiten André Hippers zusammen. Als dieser im Oktober aus persönlichen Gründen seinen Abschied zum Saisonende bekanntgab, entschied sich auch Niehues, den FC Epe zu verlassen. „Ich hatte diese Aufgabe als gemeinsames Projekt mit André gesehen. Alleine wollte ich das nicht machen“, sagte Niehues. Nottebaum bekam von dieser Entwicklung Wind, suchte das Gespräch und stieß bei Niehues auf offene Ohren. „Ich freue mich darauf, wieder bei GW Nottuln einzusteigen. Das ist eine tolle Mannschaft und ein tolles Umfeld“, so der B-Lizenz-Inhaber, der mit seiner Frau, seinen beiden acht und neun Jahre alten Söhnen sowie Rhodesian Ridgeback Santos in Stadtlohn lebt und in Gescher in einer großen Firma als Leiter der IT-Abteilung arbeitet.

Auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Co-Trainer Darius Schwering freut er sich ebenfalls schon sehr: „Ich habe mit ihm schon länger telefoniert und einiges von ihm mitbekommen. Er ist ein akribisch arbeitender junger Mann, ein echter Nottulner Junge, den ich an die Arbeit im Seniorenbereich gerne heranführen werde.“

Und Darius Schwering? Am Donnerstag feierte der A-Jugendtrainer seinen 27. Geburtstag und war – wo sonst – auf dem Fußballplatz erreichbar. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und freue mich riesig über die Wertschätzung, die mir mein Verein entgegenbringt. Ich habe vor der Herausforderung keine Angst, aber durchaus großen Respekt“, sagte der gebürtige Nottulner, der inzwischen in Münster lebt. „Ich studiere Deutsch und Geschichte auf Lehramt und befinde mich im ersten Semester des Masterstudiums“, so Schwering, der im Sommer in seine 14. Saison als Übungsleiter bei GW Nottuln geht. „Ich habe 2009 mit einer E4 angefangen.“

Dirk Nottebaum ist von dem jungen Coach jedenfalls überzeugt: „Er ist ein super Trainertalent, das wir unbedingt halten wollten. Im Verein sind alle von ihm angetan. Ich bin mir sicher, dass die Zusammenarbeit mit Jens Niehues richtig gut funktionieren wird.“