Kein Sicherheitsfußball bei GS Hohenholte gegen SW Havixbeck

Ein Derby verliert keiner gerne, ein Ortsderby erst recht nicht. Deshalb dürfte es am Freitag auf der Sportanlage in Hohenholte spannend werden, wenn die Gelb-Schwarzen im vorgezogenen Meisterschaftsspiel SW Havixbeck empfangen.

Vor dem Ortsderby zwischen dem Tabellenachten der Kreisliga A GS Hohenholte und dem Tabellen-13. SW Havixbeck, das bereits am Freitag (28. Oktober) ab 19.15 Uhr auf der Sportanlage Hohenholte stattfindet, geben sich beide Trainer selbstbewusst. Aber: Am Ende entscheide die Tagesform. Ein Favorit? Fehlanzeige.

„Die Jungs sind heiß. Freitagabend unter Flutlicht und ein Heimspiel – natürlich wollen wir die Punkte in Hohenholte behalten. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingt“, sagt GSH-Trainer Lukman Atalan, der mit seinem Team in der Tabelle vier Punkte vor dem Gegner steht. Dank des Sieges gegen den TuS Hiltrup II in der Vorwoche könne man befreit in die Partie gehen. Da sind dem Coach auch die Zahlen egal. „Statistiken interessieren mich nicht“, beeindruckt ihn die für die Havixbecker sprechende Bilanz wenig. „Wir sind gut drauf und haben uns vor allem in der Defensive weiterentwickelt. Den Ausrutscher gegen Albersloh wissen wir einzuordnen.“

Um erfolgreich zu sein, müssen die Gelb-Schwarzen aber eine Schwäche abstellen: die Chancenverwertung. „Wenn wir die Tore nicht machen, kann es schnell in die andere Richtung gehen“, weiß Atalan, worauf es ankommt.

Damit wären die Gastgeber aber immerhin einen Schritt weiter als die Havixbecker. Denn hier steht zunächst die Chancenerarbeitung auf dem Plan. „Wir haben oft Probleme im letzten Drittel“, erklärt Markus Lindner, der in diesem Derby eines nicht sehen möchte: „Sicherheitsfußball. Wir müssen vielmehr die Flucht nach vorne suchen.“ Die Habichte stehen aktuell nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz und wissen, dass sie in Hohenholte punkten müssen. „Danach erwarten uns große Brocken. Aber ich habe das Funkeln in den Augen der Jungs gesehen. Mit mehr Leidenschaft und dem Quäntchen Glück werden wir gewinnen“, freut sich Lindner auf das Spiel.

Personell sieht es bei beiden Mannschaften gut aus. Hohenholte muss nur auf Stephan Waltring und Tobias Nolte verzichten, bei den Schwarz-Weißen kommt Jonathan Klossok zurück.