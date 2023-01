Klaus Becker macht immer weiter

Die Frage, einfach mal die Füße hochzulegen und die Herausforderung nicht anzunehmen, hat sich nie gestellt. 1958 nicht, „weil wir es damals als Schüler mussten“, aber auch danach kein einziges Mal. Weder in den „Swinging Sixties“, noch in den Jahren der Plateausohlen und Schlaghosen in den 70ern, während des Kalten Krieges in den 80ern und auch nicht nach dem Millennium. Die Zeiten ändern sich, eine Konstante bleibt: Klaus Becker erfüllt die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen. 2022 bereits zum 65. Mal in Folge – eine beinahe unfassbare Zahl, die laut Statistik 2021 in ganz Deutschland nur 93 Personen geschafft haben.

Der Coesfelder kann ganze Aktenordner füllen. Urkunden und Auszeichnungen, aber die sind für ihn nur ein schmückendes Beiwerk. „Ich bin froh, dass ich den Ehrgeiz, das Sportabzeichen jedes Jahr zu schaffen, nie verloren habe“, sagt Becker. Auch mit seinen mittlerweile 82 Jahren nicht.

Als er zum ersten Mal die Disziplinen angeht, wird Charles de Gaulle französischer Präsident, das Atomium zur Expo in Brüssel errichtet und der FC Schalke 04 zum bislang letzten Mal Deutscher Fußballmeister. 1958 ist das, und Klaus Becker besucht in der Kreisstadt das Staatliche Gymnasium Nepomucenum. „Meine Prüfer waren Oberturnlehrer Arthur Zirke und Josef Lammers“, erinnert er sich. Lammers zählt damals gemeinsam mit Fiffi Gerritzen, Rudi Schulz, Siegfried Rachuba und Adi Preißler zum legendären 100.000 Mark-Sturm, der den SC Preußen Münster zur Topadresse in Deutschland ballern soll. „Ein feiner Mensch“, sagt Becker über den Lehrer für Erdkunde und Sport, zu dessen Markenzeichen zählt, nie im Trainingsanzug zum Sportunterricht zu kommen. „Er hatte immer ein schneeweißes Hemd an und einen Fußball unter dem Arm.“ In eben diesem Jahr 1958 wird das Deutsche Sportabzeichen für Männer und Frauen als Ehrenzeichen der Bundesrepublik durch Bundespräsident Theodor Heuss anerkannt und geschützt.

300 Meter Schwimmen, Weit- oder Hochsprung, 100-Meter-Lauf, Kugelstoßen und 5000-Meter-Lauf, das sind die Bedingungen – für den 18-jährigen Klaus Becker, der ein guter Leichtathlet ist und in der Nepo-Schulmannschaft Handball spielt, kein Problem. 1959 geht er es erneut an, 1960 ebenso und dann immer wieder. „Sicherlich spielte der Anreiz eine Rolle, sich weiter zu steigern“, erzählt er. „Als ich zum Beispiel erstmals über sechs Meter gesprungen bin, war das eine tolle Sache.“ Für die siebte Wiederholung bekommt er das Abzeichenin Silber, ab der 15. Wiederholung in Gold. Im Olympiajahr 1972 ist das, und Becker, mittlerweile selbst Lehrer, zählt gerade einmal 32 Lenze. Die Bedingungen erfüllt der Coesfelder regelmäßig mit Bravour.

Auf 6,81 Meter steigert er seine Bestleistung im Weitsprung, läuft die 100 Meter in 11,1 Sekunden und die 5000 Meter in 18:30 Minuten. „Sport stand ja für mich immer im Mittelpunkt“, erzählt der Mann, der in den 70er Jahren maßgeblich an der Gründung der Handballabteilungen bei TV und FSV Gescher sowie in der DJK Coesfeld beteiligt ist. Zudem trainiert er die Leichtathleten im Leistungsbereich der Coesfelder Clubs Raspo, TuS und DJK.

Auch wenn die Anforderungen für das Sportabzeichen sich für ihn in diesen Jahren nicht als riesengroß anfühlen, vor einer Disziplin hat er immer Respekt: „Acht Meter mit der 7,26-kg-Kugel, das musste ich erstmal schaffen.“ Becker bekommt es hin, und nicht nur das: Im Alter von 51 legt er die Leistungsanforderungen für 18-Jährige ab und wird dafür mit der Deutschen Sportkrone in Silber geehrt – und legt das Kunststück mit 55 Jahren für die Sportkrone in Gold noch einmal hin. Dass er im Jahr 2021 die Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen als Anerkennung für überragende Verdienste um den Sport erhält, macht ihn besonders stolz. Überragende Verdienste, die sich nicht nur auf seine eigenen sportlichen Leistungen beziehen. Denn Klaus Becker ist vor allem auch als der Mann bekannt, der Tausende im Kreis Coesfeld antreibt, selbst das Sportabzeichen zu erwerben. 1967 beginnt er selbst als Prüfer, seit mittlerweile 56 Jahren fungiert er als ehrenamtlicher Sportabzeichen-Beauftragter beim Kreissportbund Coesfeld. „Von knapp 400 Abzeichen im Jahr haben wir es im Kreis auf über 8000 gesteigert“, verweist er auf einen Boom, den er durch viele persönliche Beziehungen angeschoben hat.

Dass Becker selbst die Begeisterung immer wieder entfacht hat, gehört ebenfalls zur Erfolgsgeschichte. Mit diesem Antrieb geht es weiter, hinein ins Jahr 2023 und möglichst zu Sportabzeichen Nummer 66. Für ihn gewiss kein gewöhnliches, denn Klaus Becker hat sich ein klares Ziel gesetzt: „Zuletzt hat es zum ersten Mal tatsächlich nur zu Silber gereicht, jetzt möchte ich wieder Gold schaffen.“ So viel Ehrgeiz darf es nach wie vor sein, sagt er mit einem Augenzwinkern – „vielleicht muss ich jetzt doch mal dafür trainieren . . .“