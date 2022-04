Kontinuität bei GS Hohenholte

Die Fußballabteilung von GS Hohenholte setzt auf Kontinuität: Lukman Atalan wird auch in der Saison 2022/23 die erste Mannschaft der Gelb-Schwarzen trainieren.

„Auch wenn die Ergebnisse das in die dieser Saison nicht immer hergeben, wissen wir genau, was wir an Lukman haben. Er kann sehr gut mit jungen Leuten umgehen und sie besser machen“, erklärt André Timmermann, Fußball-Abteilungsleiter von GS Hohenholte.

Truppe ist wie eine kleine Familie

Lukman Atalan war kurz vor Weihnachten 2019 als Nachfolger von Ralf Zenker als Trainer vorgestellt worden. Zuvor hatte er beim Bezirksligisten Concordia Albachten gekickt und war dort auch Kapitän. Mit GW Nottuln war es einst dem defensiven Mittelfeldspieler gelungen, in die Westfalenliga aufzusteigen. Hohenholte ist seine erste Trainerstation.

„Ich bin hier noch nicht fertig. Ich habe sehr gerne verlängert, weil die Truppe sehr lernwillig und engagiert ist. Außerdem ist das hier so eine kleine Familie, in der jeder den anderen gut kennt. Das gefällt mir“, so der Kicker, der selbst in der Jugend für den SC Preußen Münster auflief.

Als Co-Trainer wird er in Zukunft aber nicht mehr von Torhüter Patrick Hinkerohe unterstützt, der in der nächsten Saison beim Bezirksligisten Grün-Weiß Gelmer zwischen den Pfosten stehen wird. „Ich kann seine Entscheidung nachvollziehen. Patrick ist ja noch jung und wollte einfach wieder höher spielen“, hat Atalan Verständnis für seinen aktuellen Co. Seinen zukünftigen Co kennt er schon: „Joel Oberbeck wird es machen. Nach dieser Saison hört er als A-Jugendtrainer der Jugendspielgemeinschaft Havixbeck/Hohenholte auf. Er wollte in den Seniorenbereich wechseln. Bei uns bekommt er die Chance dazu“, erzählt Atalan. Noch ist Oberbeck nur Spieler bei Gelb-Schwarz. Unlängst legte er jedoch seine Prüfung zur B-Lizenz ab und bekommt nun in Hohenholte die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln.

Kader bleibt weitestgehend erhalten

In der ersten Hohenholter Mannschaft trifft Oberbeck auf zwei aktuelle Spieler seiner Jugendspielgemeinschaft: Torhüter Simon Hanning und Mittelfeldspieler Marvin Wesseler. Die beiden Nachwuchshoffnungen wurden schon vorzeitig zu Senioren erklärt und sind jetzt schon bei Hohenholtes Erster dabei. „Ansonsten sieht der Kader – Stand heute – sehr gut aus. Bisher wird uns nur Niklas Thoms wegen seines Studiums verlassen“, berichtet Atalan, der auf Dauer mit den Gelb-Schwarzen weiter oben angreifen möchte: „Mit dieser Mannschaft möchte ich in der nächsten Saison unter den ersten sechs landen. Dafür muss man natürlich auch Glück haben und vor allem einen besseren Saisonstart als in dieser Saison.“