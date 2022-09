Lauftreff Hohenholte sehr stark vertreten

Unter den vielen Lauf-Veranstaltungen der Saison nimmt der Marathon in Münster für viele Läuferinnen und Läufer in Westfalen immer eine ganz besondere Rolle ein. Das gilt natürlich auch für den Lauftreff Hohenholte.

Für den Lauftreff stellt der Münster-Marathon, wie bereits in den letzten Jahren, den Höhepunkt der Wettkämpfe des Jahres dar, an dem auch üblicherweise eine große Zahl der Mitglieder des Lauftreffs beteiligt ist. An der 20. Jubiläumsausgabe nahmen in diesem Jahr 60 Sportlerinnen und Sportler aus Hohenholte an den verschiedenen Disziplinen im Rahmen des Marathons teil und erlebten bei idealen Wetter- und Wettkampfbedingungen ein unvergessliches Event.

Unter den Startern über die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern war der Lauftreff Hohenholte mit vier Läuferinnen und sechs Läufern vertreten, darunter die beiden Debütanten Eva Mickholz und Frank Finnenkötter, die sich nach langer und intensiver Vorbereitung zum ersten Mal der großen Herausforderung stellten und wie ihre Lauffreunde aus dem Stiftsdorf erfolgreich ins Ziel kamen.

Nicht ganz so weit mussten die beiden Lauftreff-Mitglieder Judite und Manuel Campos laufen, die an dem in diesem Jahr neu ins Leben gerufenen „Dreiviertel-Marathon“ über 28 Kilometer teilnahmen und mit schnellen Laufzeiten überzeugten.

Beim beliebten Staffelmarathon mit über 1300 Staffeln, bei dem sich jeweils vier Teilnehmer pro Staffel die Gesamtdistanz in vier etwa gleich langen Streckenabschnitten teilen, waren 24 Hohenholter Läuferinnen und Läufer in sechs Staffeln am Start.

Und auch beim Gesundheitslauf, der gut sechs Kilometer langen Distanz auf der Original-Marathonstrecke mit dem Zieleinlauf am Prinzipalmarkt, der in moderatem Tempo gelaufen wird, waren einige Mitglieder des Lauftreffs dabei. Komplettiert wurde der Einsatz der Hohenholter durch über 20 Helfer, die an einem Verpflegungsstand auf der Marathon-Strecke die passierenden Laufsportler betreuten und mit Erfrischungsgetränken versorgten.

Den gelungenen Auftritt beim Jubiläums-Marathon feierten die Lauftreff-Mitglieder bei einer kleinen After-Run-Party in Hohenholte.