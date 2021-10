Letztlich souverän

Im ersten Drittel tat sich SW Havixbeck noch schwer gegen SuS Neuenkirchen. Dann spielte die Mannschaft von Florian Schulte ihre ganze Klasse aus und fuhr letztlich einen Kantersieg ein. 36:25-Tore standen am Ende auf der Anzeigetafel.

„Ihr seid klar die bessere Mannschaft, nun zeigt es doch endlich“, forderte Florian Schulte, Trainer der Havixbecker Landesliga-Handballer, seine Mannschaft auf. Diese tat sich im Meisterschaftsspiel gegen den SuS Neuenkirchen zwanzig Minuten lang schwer, ihren Rhythmus zu finden. Die Gäste um Goalgetter Marcel Bütergerds lieferten den Gastgebern einen erbitterten Kampf und ließen die Schwarz-Weißen nicht enteilen.

Von Beginn an entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit viel Tempo und zahlreichen Torwürfen, die aber dank überragender Leistungen der beiden Torhüter Arndt Cassens (Havixbeck) und Alexander Cosse (Neuenkirchen) nicht immer ihr Ziel fanden. Havixbeck führte mit 12:11-Toren, als sich der Mittelblock der Gastgeber fand und die Kreise von SuS-Spielmacher Felix Boolke sowie von Marcel Bütergerds entscheidend einengte. Den Rest entschärfte Havixbecks Keeper Arndt Cassens. Die Gegenstöße saßen und zur Pause führten die Schwarz-Weißen deutlich mit 18:13.

„Meine Mannschaft hat völlig den Faden verloren“, ärgerte sich Neuenkirchens Trainer Christian Holtgräve über fünf „verdaddelte“ Aktionen seiner Mannschaft, die den Gastgebern in die Spur verhalfen.

Entnervte Gäste in Reihe

Von nun an übernahmen die Schwarz-Weißen das Kommando und ließen die Gäste nicht mehr vom Haken. Hatte Bütegerds bereits vor der Pause entnervt die Bank aufgesucht, folgte ihm im zweiten Durchgang auch Boolke. „Meine Mannschaft hat sich strikt an die Vorgaben gehalten und die beiden entscheidenden Akteure des SuS an die Kette gelegt“, freute sich SWH-Coach Florian Schulte. Sein Plan war voll aufgegangen.

Im zweiten Durchgang ließ seine Mannschaft nichts mehr anbrennen, zumal die Gäste auch konditionell nachließen. Im Rückraum durften sich Maximilian und Johannes Beumer nach Herzenslust austoben und ließen Gäste-Keeper Cosse keine Chance. Entnervt räumte er das Feld, nachdem der Vorsprung der Havixbecker auf zehn Tore angewachsen war (28:18).

Sonderlob für Cassens

Das Ende war Schaulaufen, Florian Beumer setzte mit seinem achten Treffer zum 36:25 den Schlusspunkt. SWH-Coach Schulte war mit dem Auftritt seiner Mannschaft vollauf zufrieden. „Die Außen müssen wir demnächst noch besser ins Spiel bringen“, fand er ein Härchen in der Suppe. „Aber mit 6:2 Punkten stehen wir gut da.“

Ein Sonderlob des Trainers verdiente sich Schlussmann Arndt Cassens. Als Ersatz für den verletzten Torhüter Robin Gerlach hatte Torwart-Oldie Thomas Jürgens auf der Bank Platz genommen. „Da muss nur ein alter Mann auf der Bank sitzen, schon wachsen die jungen Burschen über sich hinaus“, klopfte Thomas Jürgens seinem Nachfolger anerkennend auf die Schulter. Dann wandten sich beide der „Hopfenkaltschale“ zu.

SWH-Tore: Maximilian Beumer (11), Ruben Weltmann (10/4), Johannes Beumer (8), Lukas Bexten (3), Frederick Leusmann (1), Christopher Wiesner (1), Jonas Lügering (1), Julian Hölscher (1).