Lindner: „Wir können das definitiv besser“

Ostbeverns Carsten Esser (l.) ist ein Goalgetter par excellence. Er erzielte am Sonntag in Havixbeck beide Tore für den BSV. Hier kommt Jonas Harmann einen Schritt zu spät.

Das Abenteuer Kreispokal endete am Sonntagnachmittag für A-Ligist Schwarz-Weiß Havixbeck bereits nach 90 Minuten plus Nachspielzeit: Der BSV Ostbevern setzte sich im Flothfeld-Sportzentrum mit 2:0 (1:0) durch. „Und zwar über 90 Minuten absolut verdient“, erklärte Havixbecks neuer Trainer Markus Lindner, der sich nun mit seinen Spielern in Ruhe um die Meisterschaft kümmern kann. Am kommenden Sonntag geht es los, wenn um 15 Uhr der SC BW Ottmarsbocholt am Althoffsweg erwartet wird.

In der Pokalpartie wogte das Spiel zunächst hin und her, ehe die Habichte in der zehnten Minute urplötzlich zur ersten Großchance kamen: Nach einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite kam das Spielgerät zu Tobias Harke. Havixbecks Kapitän war aber offensichtlich sehr überrascht und verzog aus kürzester Distanz freistehend.

Danach wurde der BSV immer stärker und schlug unmittelbar nach der ersten Trinkpause zu: Nach einer gut getimten Flanke köpfte Carsten Esser die Gäste in Führung. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel hätte er sogar auf 2:0 erhöhen müssen, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp.

„Unmittelbar nach der Pause hatten wir Pech. Ruben Schmitz läuft auf den Keeper zu und wird für mich ganz klar im Strafraum am Trikot runtergezogen. Doch der Schiedsrichter pfeift leider nicht“, erzählte Lindner, der in der 70. Minute seine Kadetten während der zweiten Trinkpause auf die Schlussphase einstimmte. Doch erneut wurden die Havixbecker kalt erwischt: Kaum war wieder angepfiffen, besorgte Esser mit seinem zweiten Kopfballtreffer den 2:0-Endstand.

„Wir können das definitiv besser. Heute waren einfach zu viele technische Fehler in unserem Spiel. Dennoch war es ein wichtiger Test für uns unter Wettkampfbedingungen“, so Lindner abschließend.