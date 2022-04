Luis Bracamonte von SW Havixbeck ist Mann des Derbys

Zwei Tore selbst erzielt, einen Treffer vorbereitet: Luis Bracamonte war beim 4:2-Derbysieg des A-Ligisten SW Havixbeck bei Fortuna Schapdetten am Ostermontag der Mann des Spiels.

Die scharfe Hereingabe von Julius Mersmann in der 25. Minute verarbeitet Luis Bracamonte mit Schulter und Brust zur Havixbecker Führung.

Zwei Tore selbst erzielt, einen Treffer vorbereitet: Luis Bracamonte war beim 4:2-Derbysieg des A-Ligisten Schwarz-Weiß Havixbeck bei Fortuna Schapdetten am Ostermontag der Mann des Spiels. Mit dem 23 Jahre alten Venezolaner sprach WN-Sportredakteur Johannes Oetz.

Hallo, Herr Bracamonte. Herzlichen Glückwunsch zum Derbysieg. Finden Sie den Erfolg verdient?

Bracamonte: Auf jeden Fall! Wir haben immer an den Sieg geglaubt und auch nach dem späten Schapdettener Tor zum 2:2, der ein Rückschlag war, weiter auf den Sieg gespielt.

Ihre Mannschaft zeigte sich deutlich verbessert gegenüber den letzten Auftritten. Woran hat das Ihrer Meinung nach gelegen?

Bracamonte: Wir hatten im Training vor dem Derby richtig gut gearbeitet und sind auch als Mannschaft enger zusammengerückt. Die Stimmung war deutlich besser als noch vor einigen Wochen.

Sie hätten schon in der ersten Halbzeit das 3:0 erzielen und damit für die Vorentscheidung sorgen können. Was dachten Sie in dem Moment, als der Ball nicht rein ging?

Bracamonte: Ich habe mich natürlich total geärgert. Aber der Rasen in Schapdetten war auch nicht gut . . .

Schon klar. Nach der Pause gab es dann eine Szene im Strafraum, als Michael Schlichtmann Sie attackierte und Sie nach dem Zweikampf liegenblieben.

Bracamonte: Das war ganz klar ein Foul. Da hätte es Elfmeter geben müssen. Ich hatte wirklich Schmerzen.

Sie haben zwei Tore erzielt. Die Entstehung des ersten Treffers sah allerdings etwas komisch aus.

Bracamonte: Ja, da habe ich tatsächlich ganz kurz gezögert. Um den Fuß zu nehmen, war der Ball zu hoch – und für einen Kopfball war er zu tief. Deshalb habe ich die Brust mit einem kleinen Stück Schulter genommen (lacht).

Sind Sie eigentlich immer noch als Au-pair in Havixbeck bei einer Familie angestellt?

Bracamonte: Ja, noch bis August. Dann werde ich schweren Herzens Havixbeck verlassen, um ein duales Studium in München aufzunehmen. Ich werde Elektrotechnik studieren. Der Abschied wird mir aber nicht leicht fallen, denn ich habe hier viele gute Freunde gefunden. Ich fühle mich in Havixbeck sehr wohl.