Lukman Atalan hört bei GS Hohenholte auf

Lukman Atalan ist bei GS Hohenholte auf die Zielgerade eingebogen. Am 21. Mai, mit dem Heimspiel der Gelb-Schwarzen gegen den SV Rinkerode, endet die Zeit des Nottulners als Trainer der Gelb-Schwarzen. „Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre hier. Nun wird es Zeit, dass die Mannschaft neuen Input bekommt. Ich wollte das Team verbessern und zu einer Einheit formen. Jetzt glaube ich, dass mir das gelungen ist und ich guten Gewissens gehen kann“, erklärte Atalan im Gespräch mit unserer Redaktion.

Sein Nachfolger steht im Übrigen auch schon fest. Wie Fußball-Abteilungsleiter André Timmermann am Rosenmontag auf Anfrage erklärte, werde der derzeitige Co-Trainer Joel Oberbeck die A-Liga-Mannschaft der Gelb-Schwarzen im Sommer übernehmen.

Und was macht Atalan dann? „Ich habe beschlossen, mir eine Saison lang eine Auszeit als aktiver Trainer zu nehmen. Ich möchte meine Arbeit in Hohenholte reflektieren und mich fortbilden. Ich habe mir vorgenommen, viele Spiele in anderen Ligen anzuschauen. Nur eine eigene Mannschaft, die werde ich nächste Saison nicht übernehmen“, so der 34-Jährige.

Atalan spielte in der Jugend-Bundesliga Foto: Die A-Liga-Truppe von GS Hohenholte war die erste Mannschaft, die Lukman Atalan als Trainer übernahm. Davor hatte er beim Bezirksligisten Concordia Albachten gespielt und war dort auch Kapitän. Seine Karriere begann er in der Jugend des SC Preußen Münster. Beim (Noch-) Regionalligisten lief der defensive Mittelfeldspieler (Atalan: „Ich war immer ein Sechser“) auch für die Bundesliga-Mannschaften in der A- und B-Jugend auf. Als Senior spielte der heute 34-Jährige unter anderem für Davaria Davensberg und GW Nottuln in der Westfalenliga. Weitere Stationen waren die SG Selm und Union Lüdinghausen.-oet- ...

Im Dezember 2019 war der Coach als Nachfolger von Ralf Zenker bei den Gelb-Schwarzen als Spielertrainer eingestiegen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Mannschaft erst zehn Punkte aus 19 Begegnungen geholt. Im Februar stoppte die Corona-Partie dann die Bemühungen der GSH-Kicker, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Immerhin: Dank Corona blieb Hohenholte als Schlusslicht in der A-Liga und lag in der abgebrochenen folgenden Spielzeit auf Rang drei. In der wieder regulären Saison 2021/22 wurde das Atalan-Team Tabellenzehnter – momentan ist GSH sogar Vierter.

„Ich habe die Mannschaft damals in einer schwierigen Situation übernommen. Das Team war völlig verunsichert. Inzwischen bin ich stolz auf die Truppe, denn sie hat sich taktisch deutlich verbessert. Jetzt ernten die Jungs, was sie sich in vielen Trainingseinheiten und Video-Sitzungen erarbeitet haben“, sagte der Kaufmann, der im Vertrieb arbeitet.