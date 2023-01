Lust und Frust in Havixbeck

In knappen und spannenden Spielen hat die Tischtennis-Abteilung von SW Havixbeck ihren Vereinsmeister ermittelt. Heinz Bergmann verteidigte dabei seinen Titel. Im Finale behielt er gegen Niklas Bilk mit 3:1 Sätzen die Nase vorn. Auch Platz drei ging an einen Spieler aus der ersten Mannschaft: Jürgen Heithoff gewann hauchdünn mit 3:2 gegen Thomas Gorontzy aus der zweiten Mannschaft.

Weil der Wettstreit um den Abteilungspokal erneut für eine sehr gute Beteiligung am ersten Trainingsabend des neuen Jahres sorgte, wurden die Vorrunden-Spiele im Modus „Jeder gegen jeden“ in nur zwei Sätzen ausgetragen. Dadurch waren, sonst im Tischtennis unüblich, Unentschieden möglich.

Die Spannung steigerte sich dadurch: Die drei Vertreter der ersten Mannschaft qualifizierten sich zwar erwartungsgemäß fürs Halbfinale, mussten aber alle Federn lassen. Das Feld der vier Vorrunden-Besten komplettierte Materialspieler Thomas Gorontzy. Im Halbfinale konnte er Heinz Bergmann zwei knappe Sätze lang Paroli bieten, am Ende stand aber ein 3:0 für den Favoriten. Niklas Bilk folgte durch ein 3:1 gegen Jürgen Heithoff ins Finale.

Wie die Tischtennisabteilung der Schwarz-Weißen weiter mitteilt, zeigen sich die beiden Mannschaften für die Rückrunde gut gerüstet. Die Erste will in der 2. Kreisklasse weiter über dem Strich bleiben und den Klassenerhalt schaffen. Die Zweite tritt in der dritten Kreisklasse an. Auf sie wartet nach dem überraschenden Erreichen der Meisterrunde anspruchsvolle Aufgaben.

So gut es aktuell sportlich aussehet, so unklar sei es, wie es für beide Mannschaften nach der Saison weitergeht, teilt die Tischtennisabteilung weiter mit. Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) hat eine Gebietsreform beschlossen und will SW Havixbeck aus dem angestammten Sportkreis Münster-Warendorf ins westliche Münsterland und Ruhrgebiet versetzen. Aufgrund längerer Fahrten und Spieltagen an Wochenenden ist dies den meisten Hobby-Sportlern allerdings nicht möglich. Einen Antrag auf einen Verbleib im angestammten Bezirk habe der WTTV bereits – ohne Begründung – abgelehnt, so die Schwarz-Weißen. Weitere Anträge wären inzwischen gestellt. Frust und Ärger über die kompromisslose Haltung seien, auch bei ebenfalls betroffenen Nachbarvereinen, weiterhin groß.