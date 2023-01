Männer 1 von SW Havixbeck erreicht ihre Ziele

Hatten sich für das eigene Turnier einiges vorgenommen und konnten vieles davon umsetzen: Die Handballer von SW Havixbeck. Am kommenden Samstag geht es für sie in der Meisterschaft schon wieder um Punkte.

Für die Handballer von SW Havixbeck geht es in dieser Saison einzig und allein darum, unbedingt die Klasse zu halten. Ein weiterer Abstieg, nachdem man in der vergangenen Serie schon von der Landesliga in die Münsterlandliga runter musste, wäre ein großer Rückschlag für die SWH-Handballabteilung. Aus diesem Grund nutzten die Havixbecker am Samstagabend auch das sehr gut besetzte Turnier dazu, sich für die am kommenden Samstag wieder startende Meisterschaft in Form zu bringen. Das Ziel wurde erreicht, meinte Co-Trainer Christian Mühlenkamp, der den erkrankten Cheftrainer Florian Schulte an der Seitenlinie vertrat: „Wir sind zwar Letzter geworden, doch wir haben im spielerischen Bereich ein gutes Turnier gespielt. Darauf können wir jetzt aufbauen.“

Dreikönigsturnier 2023: Herrenturniere SW Havixbeck 2 gewann das eigene Turnier. Foto: Ansgar Kreuz SW Havixbeck 2 gewann das eigene Turnier. Foto: Ansgar Kreuz SW Havixbeck 2 gewann das eigene Turnier. Foto: Ansgar Kreuz SW Havixbeck 2 gewann das eigene Turnier. Foto: Ansgar Kreuz SW Havixbeck 2 gewann das eigene Turnier. Foto: Ansgar Kreuz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz Die erste Männermannschaft von SW Havixbeck belegte beim Dreikönigsturnier zwar den letzten Platz, zeigte aber dennoch einige richtig gute Spiele. Foto: Johannes Oetz

Die Schwarz-Weißen nutzten die vier Turnierspiele dazu, um allen Akteuren Spielanteile zu geben und die einstudierten Spielzüge zu optimieren. „Es hat mir gefallen, dass wir in jeder Konstellation toll gearbeitet und die Stimmung immer hochgehalten haben. Einige Jungs mussten auch mal auf ungewohnten Positionen spielen, was ebenfalls richtig gut geklappt hat“, so Mühlenkamp.

Die Gastgeber starteten mit einer 8:11-Niederlage gegen den Landesligisten TV Brechten ins Turnier. „Wir sind anfangs nicht gut reingekommen. In den letzten Minuten hatten wir uns dann aber reingekämpft in die Partie, die Aufholjagd kam allerdings zu spät“, sagte Havixbecks Co-Trainer.

Gegen den Verbandsligisten TV Halingen zeigten die Schwarz-Weißen danach ihr bestes Turnierspiel. Lange lagen sie in Führung, um schließlich immerhin ein 9:9 zu erreichen und einen Punkt zu holen. „Wir wollten weniger meckern und die angesagten Spielzüge durchziehen. Das hat in diesem Spiel sehr gut geklappt.“

Gegen den Landesligisten TuSpo Meißen wogte die Partie hin und her. Das bessere Ende hatten die Gäste, die sich knapp mit 9:8 durchsetzten.

Im letzten Turnierspiel hieß der Gegner SuS Neuenkirchen. Der Landesligist war mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft (Münsterlandliga) angetreten und gewann verdient mit 9:5.

„Wir wissen jetzt, woran wir bis nächsten Samstag arbeiten müssen. Das Turnier in der rappelvollen Halle hat Spaß gemacht und seinen Zweck erfüllt“, urteilte Mühlenkamp.

Das Endergebnis:

1. TV Halingen (7:1 Punkte), 2. TV Brechten (5:3), 3. TuSpo Meißen (5:3), 4. SuS Neuenkirchen (2:6), 5. SW Havixbeck (1:7).