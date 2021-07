Meyer von SW Havixbeck fährt kein E-Bike

Das Kicken macht ihm einfach so viel Spaß – und er kann es noch sehr gut: Deshalb spielt Jan Meyer auch noch mit 43 in der ersten Fußballmannschaft von SW Havixbeck.

Jan Meyer, linker Außenverteidiger von Schwarz-Weiß Havixbeck, ist der Dauerbrenner beim A-Kreisligisten SW Havixbeck. Mit dem Abwehrspieler sprach WN-Sportredakteur Johannes Oetz.

Hallo, Herr Meyer. Haben Sie eigentlich schon ein E-Bike?

Meyer: Nein, warum?

Na ja, Sie sind doch schon 43 und werden im Oktober 44. Da sollte man über eine kleine Unterstützung nachdenken.

Meyer: (lacht) Nein, nein. Ich fahre noch Mountainbike mit 100 Prozent Muskelkraft.

Kurz vor der Pause sind Sie im Spiel gegen Billerbeck ein Mal nach vorne gestürmt, und prompt wurde es gefährlich. Warum haben Sie das nicht öfter getan?

Meyer: Weil wir bisher das Offensivspiel noch nicht trainiert haben.

Sie könnten der Vater vieler Ihrer Mitspieler sein . . .

Meyer: (lacht) Das stimmt. Ich weiß, dass ich wie ein Dinosaurier in dieser jungen Mannschaft wirke. Aber die Jungs behandeln mich gut, so wie ich sie gut behandle. Die jüngeren Brüder einiger Mitspieler kicken übrigens in der D1, die ich trainiere.