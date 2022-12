Mit Findungsjahr bisher zufrieden

Das erste Jahr nach einem Abstieg ist immer schwierig. Dieser Aufgabe stellen sich Bernd Westbeld und Christian Hester. Die beiden ehemaligen Übungsleiter des BSV Roxel 2 übernahmen im Sommer den SV Bösensell, der zuvor aus der Bezirksliga abgestiegen war. Wie das Trainerduo die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Monaten beurteilt, verrieten sie im WN-Interview Sportredakteur Johannes Oetz.

Hallo Herr Westbeld, hallo Herr Hester. Wie sind Sie mit dem bisherigen Abschneiden ihrer Truppe zufrieden?

Westbeld: Wir haben die Saison als Findungsjahr deklariert und können daher wirklich zufrieden sein mit dem bisherigen Abschneiden. Vor der Saison hätten wir wahrscheinlich blind unterschrieben, hätte man uns gesagt, dass wir bis zur Winterpause nur zwei Spiele verlieren. Unsere vielen Unentschieden (fünf, die Red.) kosteten uns aber eine noch bessere Platzierung als Rang drei in der Tabelle.

Hester: Unabhängig vom Tabellenplatz ziehen alle beim Training gut mit und sind gewillt, sich zu verbessern. Wir sind realistisch genug, dass wir insbesondere im Spiel mit dem Ball noch Luft nach oben haben und wir uns auch noch verbessern müssen.

Haben Sie mal einen Blick auf die Heim- und Auswärtsbilanz Ihres Teams geworfen?

Hester: Natürlich. Unsere Auswärtsbilanz kann sich durchaus sehen lassen. Mit über zwei Punkten im Durchschnitt ist sie aktuell sogar besser als unsere Heimbilanz mit zwei Punkten im Schnitt.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Defensivverhalten Ihrer Mannschaft?

Westbeld: Insbesondere die Defensive hat uns bis zur Mitte der Hinrunde sehr gut gefallen. Leider haben wir aber aus den unterschiedlichsten Gründen in den letzten Spielen mehrere Gegentore erhalten, die uns wichtige Punkte gekostet haben. Nach der Winterpause werden wir daran arbeiten, dass wir als Team wieder disziplinierter im Verbund verteidigen.

Und was sagen Sie zum Angriffsspiel Ihrer Truppe?

Hester: Auch mit der Offensive sind wir durchaus zufrieden. Bis auf unsere beiden Niederlagen gegen Wacker Mecklenbeck und GW Amelsbüren ist es uns immer gelungen, ein Tor zu erzielen. Insbesondere die Effektivität kann sich bisher sehen lassen.

Sie haben nach dem Abstieg einige Neuzugänge präsentiert: Wie machen sich die Neuen?

Hester: Die Integration hat hervorragend funktioniert. Vor der Saison haben wir uns diesbezüglich natürlich Gedanken gemacht. Wenn man als neues Trainerduo sechs neue Spieler und einen Physiotherapeuten neu ins Team holt, ist es natürlich wichtig, dass sich das Team schnell findet.

Westbeld: Alle Jungs wurden super aufgenommen und haben sich auch direkt selbst sehr gut ins Team eingebracht. Auch im Dorfleben sind sie bereits angekommen. Das ist in Bösensell ja auch nicht ganz unwichtig.

Journalisten fragen gerne nach einem Spieler der bisherigen Saison: Können Sie mir einen nennen?

Westbeld: Vom Papier her würden viele jetzt auf Marvin Janning tippen, der schon 14 Tore erzielt hat. Oder man könnte Tim Niesing nenen, der noch keine Spielminute verpasst hat. Doch letztlich würde das der Mannschaftsleistung oder manch anderen Spielern nicht gerecht werden. Insbesondere, da viele junge Spieler – etwa Timo Schröder oder Oliver Mersmann – sich richtig gut entwickelt haben. Hinzu kommen mit Marvin Holstein und Tim Schölling zwei unfassbar starke Torhüter. Nennen könnten wir aber auch unsere wichtige Schaltzentrale mit Till Leifken und Nils Schröder. Auch könnten wir hier jeden Spieler anführen, der weniger bis gar keine Einsatzzeit bekommen hat, aber trotzdem unfassbar wichtig fürs Teamgefüge und für die Trainingsarbeit ist und dadurch auch einen Anteil am bisherigen Erfolg hat.

Wenn ich nach dem Pechvogel der bisherigen Saison frage, müssen Sie wohl nicht lange überlegen, oder?

Hester: Nein, leider nicht. Das ist natürlich Gufäb Hatam, der sich schon im vierten Meisterschaftsspiel in Hohenholte die Achillessehne gerissen hat und der mit sieben Toren sehr stark in die Saison gestartet war. Schön ist, dass er gerade wieder mit lockerem Lauftraining begonnen hat.

Westbeld: Wir dürfen aber auch Lars Rückel und Robin Voßkühler nicht vergessen, die in der Hinrunde mit diversen Verletzungen zu kämpfen hatten. Dadurch hat unser Physiotherapeut Martin Hahn auch mehr Zeit mit beiden verbracht als wir.

Blicken wir voraus: Kehren nach der Winterpause Langzeitverletzte zurück?

Hester: Wir hoffen, dass einige zurückkehren werden. Timo Schröder und Lars Rückel nach Ausheilung ihrer Muskelfaserrisse, Thilo Farwick nach Leistenzerrung sowie Patrick Sutholt und Lutz Kröger nach Bänderrissen. Im Laufe der Rückrunde kann, bei richtig gutem Heilungsverlauf, vielleicht sogar Gufäb Hatam nach seinem Achillessehnenriss wieder angreifen.

Was haben Sie sich für diese Saison noch vorgenommen?

Westbeld: Wir würden gerne am Ende der Saison zu den besten drei Mannschaften der Liga gehören und generell unser Spiel in der Rückrunde weiter verbessern.

Wann nehmen Sie mit Ihrer Mannschaft das Training wieder auf? Und welche Vorbereitungsspiele haben Sie ausgemacht?

Hester: Am 17. Januar haben wir die erste Einheit angesetzt. Sechs Testspiele stehen auf dem Plan. Los geht es am 22. Januar mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck 2. Am 29. Januar fahren wir dann zum TSV Handorf. Die letzten vier Testspiele finden allesamt in Bösensell statt. Am 2. Februar kommt GW Nottuln 2, am 4. Februar BW Aasee 2, am 12. Februar Arminia Appelhülsen und am 18. Februar schließlich noch der SV Ems Westbevern.

Nehmen Sie mit Ihrer Mannschaft an einem Hallenturnier teil?

Westbeld: Wir haben kein Hallenturnier geplant. Aufgrund der sehr langen Verletzungsliste und mehrerer angeschlagener Spieler möchten wir einfach kein Risiko eingehen.