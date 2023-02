Mühlenkamp & Co. wollen am Sonntag nachlegen

Das Wetter ist in diesen Tagen ja nicht gerade überragend. Da bietet sich am Sonntag in Havixbeck ein Ausflug in die Baumberg-Sporthalle an.

Das Wetter ist in diesen Tagen ja nicht gerade überragend. Da bietet sich am Sonntag in Havixbeck ein Ausflug in die Baumberg-Sporthalle an, denn die drei Seniorenteams der schwarz-weißen Handballabteilung treten allesamt auf dem heimischen Parkett an. Höhepunkt des Heimspieltags ist natürlich die Partie der ersten Herrenmannschaft.

Münsterlandliga: SW Havixbeck – SG Sendenhorst

Nach dem Sieg über Nordwalde vor zwei Wochen hätten die Havixbecker gerne direkt weitergespielt. Doch erst am Sonntagabend um 18 Uhr geht es in der Meisterschaft weiter, wenn der Tabellenachte SG Sendenhorst seine Visitenkarte in der Baumberg-Sporthalle abgibt. Mit einem Sieg könnten sich die Schwarz-Weißen bis auf zwei Punkte an die Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle heranpirschen. „Wir haben alle an Bord, die auch in Nordwalde dabei waren. Daher sind wir optimistisch, auch gegen Sendenhorst zwei Punkte einfahren zu können“, sagt Havixbecks Co-Trainer Christian Mühlenkamp. Schwer zu spielen sei beim Gegner Martin Kleikamp. „Er ist über zwei Meter groß und in der Abwehr sowie am Kreis eine Bank“, weiß Mühlenkamp, der den Gegenspieler bestens vom Beachhandball kennt. Kleikamp spielte früher in der Landesliga und ist auch aufgrund seines Alters (Mühlenkamp: „Er müsste jetzt 38 sein“) sehr erfahren

„Bei uns war die Stimmung nie im Keller. Nach dem Nordwalde-Sieg ist sie aber natürlich noch ein wenig besser“, hofft Havixbecks Co-Trainer, dass das Team weiter auf der Erfolgswelle reitet.

Münsterlandklasse: SW Havixbeck 2 – TV Vreden 2

Vor der Erstvertretung ist um 16 Uhr die Havixbecker Reserve gefordert, die gegen den Tabellensechsten TV Vreden 2 den zweiten Saisonsieg feiern möchte. Dass dieses Unterfangen schwer werden könnte, lässt das Hinspielergebnis vermuten: Vreden siegte nämlich mit 31:15.

Frauen-Münsterlandklasse: SW Havixbeck – Preußen/Bor. Münster

Absolut nichts zu verlieren haben die schwarz-weißen Handballerinnen zum Auftakt des Heimspieltags. Um 14 Uhr gastiert mit der HSG Preußen/Borussia Münster nämlich der Tabellenführer in der Baumberg-Sporthalle. Der Primus hat erst eine Niederlage kassiert (19:22 bei Borussia Darup) und sonst alles gewonnen. Das Hinspiel war für die Damen von SWH-Trainer Heinz Steens ein Desaster: Die Münsteranerinnen siegten mit 28:11. Somit kann das Ziel der Schwarz-Weißen jetzt nur heißen: Besser verkaufen!