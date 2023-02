Nach 3:0 beginnt das Chaos

Zwei deutliche Testspiel-Niederlagen mussten am Mittwochabend die Fußballer von GS Hohenholte und SW Havixbeck hinnehmen.

GSH - Kinderhaus 3

4:9

„Das war ein ganz komisches Spiel“, meinte Hohenholtes Trainer Lukman Atalan nach ungewohnt torreichen 90 Minuten. 13 Mal lag der Ball im Netz, allein sechs Treffer gingen auf das Konto von Westfalia-Spieler Nino Kraatz. Mit vier Stürmern waren die Gäste aus der Parallelstaffel A 1 Münster aufgelaufen – und einer sehr anfälligen Abwehr. Nach acht Minuten lagen die Gelb-Schwarzen bereits mit 3:0 vorne, getroffen hatten David Bussmann, Marvin Niehoff und Marvin Wesseler. „Wir hätten auch ein viertes und fünftes Tor nachlegen können“, sollte der Coach später sagen. Stattdessen fing nun „das ganze Chaos“ an. In der eigenen Defensive häuften sich die Fehler, die Zuordnung zu den Gegenspielern funktionierte nicht richtig. Mit Folgen: Nun knipsten die Gäste, nach 32 Minuten stand es 3:3. Niehoff legte für Hohenholte nach (41.), Kraatz für Kinderhaus (45.). Nach der Pause begann Atalan, nach und nach Spieler aus der zweiten Mannschaft einzuwechseln. Das Team verlor den Rhythmus, und die Kinderhauser erzielten noch fünf Treffer, allein Kraatz knipste vier Mal am Stück zwischen der 53. und 61. Minute.

FC Nordwalde - SWH

4:0

Weit unspektakulärer verlief das Gastspiel der Havixbecker bei ihrem Gegner aus der A-Liga Steinfurt – weit weniger Tore und ein weniger rätselhafter Spielverlauf. „Das war für uns eine ordentliche Trainingseinheit“, sagte SWH-Coach Markus Lindner, der weder mit der Leistung seiner Mannschaft noch mit dem Ergebnis haderte. „Nordwalde ist ja seit dem 5. Februar schon wieder im Ligabetrieb, die Mannschaft war körperlich fitter und eingespielter. Sie war einfach besser, wir hatten keine einzige zwingende Torchance.“ Wichtiger war Lindner, allen 14 Spielern, die ihm zur Verfügung standen, noch einmal ausreichend Spielpraxis zu geben. Vor allem die schwarz-weiße Defensive stand am Mittwochabend unter Vollbeschäftigung – und konnte dennoch nicht verhindern, dass es vier Mal im Kasten von Felix Bußmann klingelte. In der 13. Minute gerieten die Havixbecker in Rückstand, kurz vor dem Pausenpfiff legte der FCN nach (45.). In der 61. und 86. Minute musste der SWH-Keeper zwei weitere Male hinter sich greifen.

Für Havixbeck wie auch für Hohenholte war es der voraussichtlich letzte Test. Am 26. Februar (Sonntag) stehen die ersten Spiele in der Liga wieder an. Die Hohenholter empfangen Saxonia Münster, die Havixbecker laufen bei GW Albersloh auf.