Nachholtermine stehen fest

A-Ligist GS Hohenholte bestreitet am Mittwoch (9. März) ein Testspiel gegen den Landesligisten SV Herbern. Anstoß ist um 19.30 Uhr am Althoffsweg. Die Hohenholter können eine Freundschaftspartie für die Spielpraxis gut gebrauchen: Am vergangenen Sonntag fiel die Ligapartie beim TuS Altenberge 2 aus, weil bei den Gastgebern das Coronavirus umging, am kommenden Sonntag haben die Gelb-Schwarzen in der 13er-Liga spielfrei. Die Partie in Altenberge soll am 17. März (Donnerstag) um 19.30 Uhr nachgeholt werden. Zeitgleich empfängt Ligakonkurrent Fortuna Schapdetten das Team von Eintracht Münster, auch dieses Spiel fiel am vergangenen Sonntag aus.