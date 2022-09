Nottuln und Havixbeck 2 starten mit Verspätung

Die Münsterlandklasse nimmt an diesem Wochenende ihren Betrieb auf – allerdings ohne die Teams von GW Nottuln und SW Havixbeck 2. Die Schwarz-Weißen treten erst am 10. September (Samstag) beim TV Vreden 2 an, die Nottulner gar erst am 18. September (Sonntag) beim SC Hörstel.

„Wir haben noch viele Urlauber und mussten daher unsere ersten beiden Spiele verlegen“, sagt GWN-Trainer Stefan Göcke. Weil zusätzlich noch der eine oder andere Spieler angeschlagen oder verletzt sei, „fällt das Training gerade mau aus mit sechs, sieben Leuten“.

Verletzt seien unter anderem die Halbrechten Carsten Weitkamp (Schulter) und Jörg Ruhnke (Knie). Göcke hofft, dass die eigentlich unersetzbaren Spieler in zwei Wochen wieder fit sind.

Aufgrund der personell suboptimalen Situation blieb es bei dem einzigen Testspiel im Rahmen des Trainingslagers gegen den Kreisligisten Eintracht Hiltrup 2, das die Nottulner mit drei Toren Unterschied gewannen.

Eine Woche eher als die Grün-Weißen startet Ligakonkurrent Havixbeck 2 in die Saison. Das gilt jedoch nicht für alle Spieler – Lars Fischer und David Terwort laufen bereits an diesem Sonntag mit der ersten SWH-Mannschaft in deren Münsterlandliga-Partie gegen Nordwalde (siehe eigener Bericht) auf.

Das ist gut, weil die Beiden dort erste Pflichtspielpraxis sammeln können. Weniger gut für die Zweite ist, dass in dieser Saison gleich acht Spieler die Reserve verlassen haben, um die Erste, die nach zahlreichen Abgängen unter Personalnot leidet, zu unterstützen. Auf der anderen Seite existiert die Havixbecker Dritte noch, hat sich aber vom Spielbetrieb abgemeldet. Zur Not könnten deren Spieler also das Team von Martin Drewer unterstützen.

Testspiele hat dessen Team für sich nicht absolviert, weil die Spieler die Partien der ersten Mannschaft in einem Mixedteam mitabsolviert haben. Personell zufrieden ist Drewer wenigstens, was die Trainingsbeteiligung angeht: 17 Mann waren zuletzt am Dienstag in der Halle.

Dennoch überwiegen leider die Schattenseiten. Was auch in Drewers Ausblick zum Tragen kommt: „Die Münsterlandklasse wird wahrscheinlich eine Liga zu hoch für uns sein.“