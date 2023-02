Rose macht für SW Havixbeck klasse Spiel

45 Minuten lang war das Testspiel zwischen SW Havixbeck und Darfeld ausgeglichen. Dann bekam Turo, Tabellenfünfter der Kreisliga A Ahaus/Coesfeld, die Partie immer besser in den Griff und gewann mit 2:0 (1:0). „Nach hinten raus ist uns die Luft ausgegangen. Darfeld hatte dann viele Chancen und gewann daher auch verdient“, erklärte Havixbecks Coach Markus Lindner, der den Gegner lange Zeit trainierte. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften aber Probleme hatten, im letzten Drittel zwingende Chancen zu kreieren. So musste ein Eckball herhalten, den der Gast zur Führung nutzte (20.). Im Anschluss vergaben Max Badengoth und Paul Temme zwei gute Möglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen. In der Halbzeit wechselte Lindner durch. Die Schwarz-Weißen fanden jetzt nicht mehr zur Leistung der ersten 45 Minuten und kassierten in Minute 51 das 0:2. „Das war eine gute Laufeinheit“, so Lindner, der für den eingewechselten A-Jugendlichen Tobias Rose ein Sonderlob verteilte: „Er hat mir auf der Sechser-Position sehr gut gefallen. Er hat verstanden, dass wir in unserer derzeitigen Lage laufen, kratzen und beißen müssen.“ Am Dienstag steht für die Havixbecker das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm: Um 20 Uhr sind sie zu Gast bei Arminia Appelhülsen.