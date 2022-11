RV Appelhülsen feiert eine Silberhochzeit

Wie die Zeit vergeht! Die Appelhülsener Dressurtage werden in diesem Jahr bereits zum 25. Mal ausgetragen.

Im vergangenen Jahr hatte Lokalmatadorin Claire-Louise Averkorn bei ihrem Heimatverein For Future gesattelt.

Ab kommenden Freitag (25. November) bis zum Sonntag (27. November) lädt der Reitverein wieder auf seine Anlage am Heitbrink ein.

„Das Nennungsergebnis ist bisher über alle Prüfungen hinweg sehr gut“, erklärt RVA-Vorsitzender Christoph Bonmann, der besonders an den ersten beiden Tagen eine Vielzahl an Reitern mit ihren Pferden erwartet: „Es geht am Freitag und Samstag früh um 7.30 Uhr los. Die letzten Prüfungen beginnen dann erst um 19.15 Uhr und um 19.30 Uhr.“

Der Höhepunkt in diesem Jahr ist eine Dressurprüfung der Klasse S*** – Grand Prix de Dressage. „Das ist eine der beiden anspruchsvollsten Prüfungen, die es überhaupt gibt. Sie richtet sich an Pferde und Reiter, die die Spitze erreicht haben“, erläutert Bonmann. Unter anderem Ingrid Klimke hat für diese Prüfung genannt. Neben ihr wollen weitere Spitzenreiter wie Marcus Hermes, Jil-Marielle Becks und Anabel Balkenhol ihr Können in Appelhülsen zeigen.

Doch die Appelhülsener dachten auch wieder an die Amateure und nahmen deshalb Dressurprüfungen der Klassen A, L und M ins Programm mit auf.