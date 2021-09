RV Appelhülsen nutzt den Heimvorteil

Gastgeber RV Appelhülsen gewann am Samstag den Kombinierten Mannschaftswettkampf der Turniergemeinschaft Baumberge auf A-Niveau.

Der Kombinierte Mannschaftswettkampf der Turniergemeinschaft Baumberge auf A-Niveau ist seit Jahren ein Publikumsmagnet beim Septemberturnier. Auch am Samstag war wieder einmal viel los auf der Anlage des RV Appelhülsen am Heitbrink – allerdings kein Vergleich mit dem Andrang in den Vorjahren. Der Grund wurde schnell deutlich: Mit dem RV Albachten, dem RV Roxel, dem RV Havixbeck-Hohenholte und dem Team des Ausrichters hatten lediglich vier von acht startberechtigten Mannschaften für den aus einer Dressur- und einer Springprüfung bestehenden Wettkampf gemeldet.

Septemberturnier 2021 des RV Appelhülsen Annika Bonmann auf Cnut RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Frieda-Johanna Spork auf Don Camillo RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Kim Marie Winkler auf Art of Music RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Sarah Bonmann auf Rusticus RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Julia Schlerka auf Lucy RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Leonie Schulze auf Festivo RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Sophia Averkamp auf Rock for Fame RV Havixbeck-Hohenholte. Foto: Johannes Oetz Leonie Kuhlage auf Last Knight Lacar RV Havixbeck-Hohenholte. Foto: Johannes Oetz Sophia Averkamp auf Rock for Fame RV Havixbeck-Hohenholte. Foto: Johannes Oetz Annika Füsting auf Captain Cool RV Havixbeck-Hohenholte. Foto: Johannes Oetz Alicia Prinz auf Cassandra RV Havixbeck-Hohenholte. Foto: Johannes Oetz Alicia Prinz auf Cassandra RV Havixbeck-Hohenholte. Foto: Johannes Oetz Nike Hehn auf Castina RV Havixbeck-Hohenholte. Foto: Johannes Oetz Lena Maria Farwick ZRFV Albachten. Foto: Johannes Oetz Ines Lounici auf Pauline ZRFV Albachten. Foto: Johannes Oetz Catherin Trommer auf Cardello ZRFV Albachten. Foto: Johannes Oetz Christoph Bonmann 1. Vorsitzender RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Kathrin Niehues auf Flow LZRFV Seppenrade. Foto: Johannes Oetz Theresa Jankord auf Fantastique DS RV St. Georg Saerbeck. Foto: Johannes Oetz Maya Wilhelmer auf Eddy RFV Nienberge-Schonebeck. Foto: Johannes Oetz Annabelle Terasa auf Follow Me RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Annabelle Terasa auf Follow Me RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Emelie Zöller auf Click like boom RV Roxel. Foto: Johannes Oetz Katja Heitbaum auf Akira RFV v. Nagel Herbern. Foto: Johannes Oetz Katja Heitbaum auf Akira RFV v. Nagel Herbern. Foto: Johannes Oetz Ulrike Bruns auf Sunny Day RFV Nienberge. Foto: Johannes Oetz Ulrike Bruns auf Sunny Day RFV Nienberge. Foto: Johannes Oetz Jacqueline Hempe auf Cadiz RFV Nienberge. Foto: Johannes Oetz Jacqueline Hempe auf Cadiz RFV Nienberge. Foto: Johannes Oetz Jacqueline Hempe auf Cadiz RFV Nienberge. Foto: Johannes Oetz Daniel Schwaf auf Carlchen RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Daniel Schwaf auf Carlchen RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Theresa Brinkmann auf Fashion´s Rubin RFV Nienberge-Schonebeck. Foto: Julia Schlerka auf Fio Flavour RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Julia Schlerka auf Fio Flavour RV Appelhülsen. Foto: Johannes Oetz Greta Reinacher RV Osterwick auf Cat Ballou. Foto: Johannes Oetz Pia Levermann ZRFV Appelhülsen auf Flippy Total. Foto: Johannes Oetz Pia Levermann ZRFV Appelhülsen auf Flippy Total. Foto: Philipp Winkelhaus auf Butterfly RFV St. Georg Werne. Foto: Johannes Oetz Marlen Weber auf Scarlett RFV 1876 Amelsbüren. Foto: Johannes Oetz Eike Felix Thamm Bezos Boy RFV Lüdinghausen. Foto: Johannes Oetz Eike Felix Thamm Bezos Boy RFV Lüdinghausen. Foto: Johannes Oetz Eike Felix Thamm Bezos Boy RFV Lüdinghausen. Foto: Johannes Oetz Eike Felix Thamm Bezos Boy RFV Lüdinghausen. Foto: Johannes Oetz

Den sportlichen Leistungen und der Stimmung unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern tat dies jedoch keinen Abbruch. Bei jedem Ritt im abschließenden A**-Springen wurde mitgefiebert. Bei jeder nur kleinsten Berührung einer Stange durchzuckte es so manchen Zuschauer. Am Ende erwies sich der RV Appelhülsen als schlechter Gastgeber und landete auf Platz eins. Für das von Reitlehrerin Heike Geßmann betreute Team starteten Annika Bonmann auf Cnut, Sarah Bonmann auf Rusticus, Julia Schlerka auf Lucy, Leonie Schulze auf Festivo, Frieda-Johanna Spork auf Don Camillo und Kim Marie Winkler auf Art of Music. Das Team erhielt die Gesamtnote 71.50 und verwies damit den RV Albachten (69.60), RV Roxel (66.30) und RV Havixbeck-Hohenholte (64.40) auf die Plätze.

In der Einzelwertung dieser kombinierten Prüfung der Klasse A** hatte mit Sarah Bonmann ebenfalls eine Amazone des RVA die Nase ganz vorne. Ihre Vereinskollegin Kim Marie Winkler wurde gemeinsam mit der Albachtenerin Amy Sophie Chwaltzyk Zweite. Und auch auf Rang vier hatten zwei Reiterinnen die gleichen Wertnoten: Appelhülsens Julia Schlerka und die Albachtenerin Sinia Teufel.

Zeitgleich fand in der Reithalle mit der Dressurprüfung der Klasse M* die anspruchsvollste Prüfung des Tages statt. Sabrina Geßmann, Ausnahmereiterin des RFV Nienberge-Schonebeck, zeigte einmal mehr ihre Extraklasse und feierte einen Doppelsieg. Mit De Laval K erhielt sie die Wertnote 8,0, mit Celine K eine 7,7. Dritte wurde Alyssa Haskamp vom RV St. Georg Münster mit Dante (7,5). Die heimischen Reiterinnen Melanie Lammert mit Delia Edessa und Annabelle Terasa mit Follow Me (beide RV Appelhülsen) sowie Franziska Christine Warburg vom RV Nottuln mit Destino konnten sich nicht platzieren.