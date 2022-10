RV Havixbeck-Hohenholte überzeugt

An den Kreismeisterschaften auf der Anlage des RV Senden nahmen jetzt auch die Voltigiererinnen des RV Havixbeck-Hohenholte teil.

Das Team 2 des RV Havixbeck-Hohenholte zeigte bei den Kreismeisterschaften in Senden gute Leistungen.

Für das Havixbecker Team 1 unter der Leitung von Trainer Michael Beckmann ging es in erster Linie darum, dass das Vereinspferd Gismo weitere Erfahrungen sammeln sollte. Ohne Druck startend, zeigten die sechs Voltigiererinnen allerdings eine starke Leistung und durften völlig unerwartet den zweiten Platz feiern. Die beiden Einzelakteure Märle Fellerhoff und Johanna Alfert mussten anschließend akzeptieren, dass ihre Stute Ginny einen nicht ganz so guten Tag erwischt hatte. Märle Fellerhoff schrammte mit 6,4 Punkten um ein Zehntel an der erhofften Aufstiegsnote vorbei. Dennoch gelang es ihr, sich den Titel der Kreismeisterin zu sichern. Johanna Alfert blieb ebenfalls hinter ihren Erwartungen zurück, freute sich aber über den zweiten Platz mit 6,1 Punkten.

Das Team 2 des RV Havixbeck-Hohenholte von Vera Spiekermann und Agnes Richter zeigte eine Kür auf dem galoppierenden Holzpferd. In der mit zwölf Mannschaften startenden größten Abteilung der Kreismeisterschaften belegten die Voltigiererinnen aus den Baumbergen den fünften Platz).

Auf ihrem Pferd Capo Cadour zeigten die sechs jungen Frauen anschließend im Leistungssport-Bereich eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum letzten Turnierstart in Ahaus und landeten auf Rang fünf.

Holte im Holzpferdewettkampf Gold: das Mixed-Team vom RV Havixbeck-Hohenholte. Foto: RV Havixbeck-Hohenholte

Das Mixed-Team von Trainerin Nele Welling nahm an einem Holzpferdewettkampf teil, in dem die startenden Gruppen eine frei zusammengestellte Kür zumeist mit einem Motto vorstellten. Die Havixbecker Mannschaft zeigte sich sehr gut vorbereitet und verwies die sieben weiteren Gruppen auf die Plätze.

Dies nahmen sich die beiden Nachwuchs-Doppelvoltigiererinnen Mona Röhl und Ronja Beckmann zum Vorbild: Auf ihrem Pferd Capo Cadour, vorgestellt von Vera Nieländer, belegten sie mit ihrer zweiminütigen Kür den ersten Platz.

Im Nachwuchsbereich starteten gleich zwei Gruppen aus Havixbeck in der Abteilung Galopp-Schritt. Team 5 turnte drei Pflichtübungen auf ihrem galoppierenden Pluto und zeigten weiter eine Kür im Schritt. Die Trainerinnen Märle Fellerhoff und Lena Zahlten freuten sich über eine gelungene Vorstellung, die von der Richterin mit dem fünften Platz bewertet wurde.

Noch besser lief es für die Gruppe von Meike Fabian und Vera Spiekermann. Ihr Team 3 überzeugte die Richterin mit einer klasse Leistung, was sie mit dem zweiten Platz belohnte.

Im Nachwuchsbereich wurden die Anforderungen etwas heruntergesetzt. Im Schritt war eine Pflicht und eine Kür ausgeschrieben worden. Hier hatte der RV Havixbeck-Hohenholte gleich drei Mannschaften angemeldet. Greta Sindermann und Judith Alfert freuten sich mit ihrer Gruppe über den fünften Platz, Märle Fellerhoff über Rang sieben und Meike Fabian über Platz neun.

In einem neuen Wettbewerb mussten die Teilnehmerinnen nach einer Holzpferdekür auch noch zwei Geschicklichkeitsaufgaben lösen. Jedes Team konnte aus jüngeren Breitensportlern, Leistungssportlern und zwei Trainern zusammengestellt werden. Die lustigen Darbietungen wurden von den Zuschauern gefeiert. Am Ende wurde der RV Havixbeck-Hohenholte unter großem Jubel Vereinssieger.