Schwarz-Weiß Havixbeck ist ein super Ausrichter

SW Havixbeck war am Sonntag bereits zum zweiten Mal Ausrichter der Gaumeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik.

Bei diesem Turnier konnten sich die besten Gymnastinnen für die Westfälischen Meisterschaften qualifizieren.

Das Organisationsteam aus Eltern und vielen ehrenamtlichen Helfern unter der Leitung der beiden Trainerinnen Jeanette Rotermund und Manuela Sehmisch sorgten für perfekte Rahmenbedingungen.

An den Start gingen Gymnastinnen des Veranstalters, des TV Borken, TV Werne und der TG Münster. Diese vier Vereine gehören dem Turngau Münsterland an. Unterteilt in sieben Altersklassen sowie in Einzel- und Gruppenklassements, lieferten sich die Mädchen spannende Wettkämpfe mit ausdrucksstarken Choreographien, technisch anspruchsvollen Schwierigkeiten und verblüffenden Gerätetechniken, welche das Publikum mit lauten Beifallsbekundungen würdigte.

Den Start machten die jüngsten Nachwuchsgymnastinnen mit einer fetzigen Showübung, die den Wettkampf einleitete und bei der das Publikum rhythmisch klatschte. Im den einzelnen nach Alter eingeteilten Wettkampfklassen starteten für SW Havixbeck drei Einzelgymnastinnen und eine Gruppe. Die sieben Jahre alte Liana Weber präsentierte eine tolle Übung ohne Handgerät und stand am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen. Auf diesen Erfolg sind die Schwarz-Weißen besonders stolz, denn Lianas fleißige Trainingsarbeit der letzten Wochen mit Trainerin Jeanette Rotermund zahlte sich damit aus.

Bei den Schülerinnen starteten mit Greta Yücel (10) und Luisa Schuppert (11) zwei weitere noch sehr junge SWH-Mädchen. Auch sie hatten zuletzt viel trainiert und präsentierten solide Übungen ohne Handgerät, mit Keulen und mit Ball. Greta belegte den fünften Platz, Luisa landete sogar auf Rang drei.

Bei den Gruppen wurde in diesem Jahr das Handgerät Band vorgeschrieben. Dieses besonders schwierige Handgerät hat seine Tücken. Das bekamen auch die Mädchen in der freien Wettkampfklasse ab 15 Jahre zu spüren. Die Mädchen von SW Havixbeck kämpften zwar tapfer, letztendlich landeten sie aber hinter dem TV Borken auf dem zweiten Platz.