Semih Daglar verlässt GW Nottuln

Das teilte Nottulns Ligakonkurrent am Donnerstagabend mit. „Seine Entscheidung ist nachvollziehbar, aber wir bedauern sie sehr. Wir haben wirklich alle Anstrengungen unternommen, um ihn zu halten. Er ist ein super Fußballer und ein klasse Typ. Wir werden in aller Freundschaft auseinandergehen“, sagte Nottulns Sportlicher Leiter Dirk Nottebaum.

Drei Spielzeiten habe der Tempodribbler damit bei den Grün-Weißen verbracht. „Er hat uns versichert, dass er schweren Herzens geht. Er ist aber inzwischen 30 Jahre alt und beruflich sowie privat hat sich bei ihm einiges verändert. In Kinderhaus kann er in der gleichen Liga weiterspielen, hat aber eben nur noch einen Anfahrtsweg von zwei Minuten“, zeigte Nottebaum absolutes Verständnis.

Der Stürmer kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück, denn bei der Westfalia machte er die ersten Schritte als Kicker. Und noch einmal Nottebaum: „Es ist schade, dass er geht, aber es werden andere kommen.“

Der 30-Jährige erzielte in der laufenden Saison in 15 Partien zehn Tore und lief Ende des Jahres bei der Hallen-Stadtmeisterschaft für die Ex-Stadtis-Flemmer auf. Gut möglich, dass er in diesem Jahr für Kinderhaus wieder dabei ist.

Der Stürmer ist ein echter Rückkehrer, denn bei Westfalia machte er einst die ersten Schritte als Kicker. Weiter ausgebildet wurde er in der Preußen-Jugend, später spielte der Torjäger auch für ein Jahr in der zweiten Mannschaft der Adler. Weitere Stationen waren Borussia Dortmund in der U 19 sowie bei den Senioren SC Wiedenbrück, der SC Roland Beckum, die SF Lotte (30 Regionalliga-Spiele, ein Einsatz in der 3. Liga), die Hammer SpVg und RW Ahlen.