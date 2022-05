Sieg in Neuenkirchen: SWH ist noch im Spiel

War der überragende Mann in den Reihen der Havixbecker und wurde in Neuenkirchen zum Matchwinner: Johannes Beumer.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach einem wahren Kraftakt gewannen die Landesliga-Handballer von Schwarz-Weiß Havixbeck ihr Auswärtsspiel beim Tabellenfünften SuS Neuenkirchen mit 35:31 Toren, nachdem sie zur Pause noch mit 14:17 zurücklagen.

Damit ergriffen die von Interimstrainer Martin Drewer betreuten Habichte den letzten Strohhalm im Abstiegskampf und müssen nun darauf hoffen, dass der SuS am Sonntag beim Mitkonkurrenten SC Arminia Ochtrup gewinnt. Dann käme es am kommenden Dienstag (17. April) gegen die Arminen zum vorentscheidenden Spiel um den Klassenerhalt. Einen Sieg vorausgesetzt, würden die Havixbecker mit den Töpferstädtern die Plätze tauschen und mit einem Punkt Vorsprung das rettende Ufer erreichen. Denn dass die Töpferstädter im letzten Spiel ausgerechnet gegen Liga-Primus Ibbenbüren punkten, ist eher unwahrscheinlich.

Die Havixbecker kamen gut in die Begegnung, doch Neuenkirchens überragender Halblinker stellte die SWH-Deckung immer wieder vor unlösbare Probleme. Nach einer Viertelstunde drehte sich das Spiel und die Hausherren bauten ihren erstmaligen Vorsprung bis zum Seitenwechsel auf drei Tore aus.

Zwei weitere Treffer des SuS zu Beginn von Durchgang zwei ließen Schlimmes befürchten, doch es sollte anders kommen. Gerade noch rechtzeitig lief Havixbecks Halblinker Johannes Beumer zu großer Form auf und brachte seine Farben mit glasharten Treffern zurück ins Spiel. Ihm wollte sein Bruder Maximilian nicht nachstehen, und die beiden wurfgewaltigen Rückraumschützen sorgten gemeinsam für den den Umschwung. Die Havixbecker Deckung stand nun wesentlich besser und konnte den Gastgebern so manchen Ball abluchsen.

Zwar konnten sich die Hausherren noch einmal auf zwei Treffer absetzen, doch der Ehrgeiz der verzweifelt um ihre letzte Chance kämpfenden Havixbecker blieb davon unberührt. Acht Minuten vor Schluss hatten die Schwarz-Weißen die Nase wieder vorn (31:30 aus Gästesicht), und diese Führung konnten sie dank der taktischen Marschroute von Martin Drewer trotz zwischenzeitlicher Unterzahl Tor um Tor ausbauen. Am Ende gab es großen Jubel – hatte man doch auch gegen eine Mannschaft gewonnen, die in dieser Saison so manchem Aufstiegsaspiranten ein Bein stellen konnte.

„Wir sind auch trotz Harzverbot gut mit den Bedingungen zurecht gekommen“, freute sich Co-Trainer Christian Mühlenkamp über den Erfolg. „Wir haben im Spielaufbau kaum Fehler gemacht und dank einer überragenden Vorstellung von Johannes Beumer die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Was unser Sieg wert ist, wird sich allerdings erst am Sonntag herausstellen“, hofft Mühlenkamp auf die notwendige Schützenhilfe.

SWH-Tore: Johannes Beumer (12), Maximilian Beumer (10), Lukas Bexten (3), Julian Steens (3), Frederick Leusmann (2), Ruben Weltmann (2), Christopher Wiesner (1), Christian Mühlenkamp (1), Moritz Albers (1).