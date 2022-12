Spektakel in der Baumberg-Halle

Die Baumberg-Sporthalle in Havixbeck wird nächste Woche wieder zum Treffpunkt der Handball-Familie, denn am Donnerstag beginnt das 43. Dreikönigsturnier.

Dem Beginn des 43. Dreikönigsturniers fiebern die Handballabteilung des Sportvereins Schwarz-Weiß Havixbeck, Gastmannschaften und Zuschauer entgegen. Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung findet diese traditionsreiche Sportveranstaltung nächste Woche ihre Fortsetzung. Neun Jugend- und Seniorenturniere werden von Donnerstag bis Sonntag (5. bis 8. Januar) in der Baumberg-Sporthalle ausgerichtet.

Erwartet werden zu den Turnieren insgesamt über 500 Jugend- und Seniorenhandballer. Bei freiem Eintritt können die Zuschauer hautnah erleben, was den Handballsport ausmacht: Dynamik, schnelle Aktionen, präzise Pässe, ausgereifte Spielzüge, clevere Abwehrreihen, knallharte Torwürfe, glänzende Torwartparaden und vieles mehr.

Internationales Flair verleiht der HBC Lorris aus Frankreich der Veranstaltung. Bereits zum dritten Mal ist die Mannschaft am Start, diesmal in der Männer 2-Konkurrenz am Freitag (6. Januar) ab 18.30 Uhr. Geknüpft wurde der Kontakt zu dem Verein über die deutsch-französische Städtefreundschaft zwischen Havixbeck und Bellegarde.

Eröffnet wird das Dreikönigsturnier mit den Spielen der weiblichen Jugend C 2 am Donnerstag (5. Januar) um 9.30 Uhr. Es schließen sich weitere Jugendturniere an.

Die Senioren-Wettbewerbe am 7. Januar (Samstag) bilden dann den Höhepunkt der vier Handballtage zum Jahresauftakt. Einmal mehr gut besetzt ist das Frauen-Turnier, das um 10 Uhr beginnt. Gemeldet haben BSV Roxel, SV Borussia Darup 1 und 2, SuS Neuenkirchen, ASV Hamm und SV SW Havixbeck.

Um 18 Uhr wird die erste Begegnung der Männer 1-Konkurrenz angepfiffen. Um den Turniersieg wetteifern TV Brechten, TV Halingen, TuSpo Meißen, SuS Neuenkirchen und SV SW Havixbeck.

Zum Abschluss des 43. Dreikönigsturniers zeigen die jüngsten Handballer am 8. Januar (Sonntag) ihr Können. Das Turnier der Minis beginnt um 10 Uhr.

Die Teilnahme am Dreikönigsturnier lohnt sich für alle Jugendmannschaften in jedem Fall, teilt SW Havixbeck in einer Presseinformation mit. Jedes Team erhält dank einer Kooperation einen Gutschein in Mannschaftsstärke für den Besuch eines Heimspiels des TV Emsdetten in der Dritten Liga.

Vor und hinter den Kulissen ist eine große Zahl an Helfern mit der Organisation und Durchführung des Dreikönigsturniers befasst. Neben dem umfangreichen sportlichen Teil kümmern sich die Ehrenamtlichen um das Rahmenprogramm. Vereinseigene und externe Schiedsrichter übernehmen die Leitung der Spiele. Ebenfalls im Einsatz sind viele Zeitnehmer der Handballabteilung.

In eine gemütliche Cafeteria verwandelt sich das Foyer der Baumberg-Sporthalle. Unter der Federführung des Fördervereins „Handball in Havixbeck“ werden dort Speisen und Getränke zu günstigen Preisen angeboten. Außerdem steht vor der Sporthalle ein Imbisswagen bereit.

Attraktive Preise gibt es bei einem Gewinnspiel, das der Förderverein Handball e.V. organisiert, zu ergattern. Verlost werden unter anderem eine Ballonfahrt, ein Paintball-Gutschein, ein DAB-Radio, ein Modellfahrzeug und Tickets für ein Heimspiel des TV Emsdetten. Lose werden von Donnerstag bis Samstag verkauft. Die Ziehung der Gewinner erfolgt am Samstagabend im Anschluss an das Männer 1-Turnier. Mit den Einnahmen aus dem Gewinnspiel werden Projekte der Jugendhandballer unterstützt.

Für Kinder wird im Jugendraum der Sporthalle während des Frauen-Turniers am 7. Januar (Samstag) ab 11 Uhr bis in den Nachmittag hinein ein Spiel- und Basteltreff eingerichtet. Hier kann nach Herzenslust gemalt und gebastelt werden.

An diesem Tag treffen sich um 17 Uhr im Jugendraum der Baumberg-Sporthalle dann die Ehrengäste, Sponsoren, Förderer und Gönner der Handballabteilung von Schwarz-Weiß Havixbeck, des Vereins „Handball in Havixbeck“ und des Fördervereins Handball bei einem Neujahrsempfang.

Die Turniere im Überblick:

Donnerstag (5. Januar):

9.30 - 13.00 Uhr:

Weibliche Jugend C 2

Teilnehmer: JSG Havixbeck/Roxel, SV Concordia Albachten, Borussia Darup, TV Borken, DJK Grün-Weiß Nottuln

13.30 - 17.30 Uhr:

Weibliche Jugend C 1

Teilnehmer: JSG Havixbeck/Roxel, SuS Neuenkirchen, HSG Bad Bentheim-Gildehaus, JSG Hesselteich/Loxten, FC Schüttorf 09

18.30 - 22.00 Uhr:

Weibliche Jugend A

Teilnehmer: SC Greven 09, DJK Eintracht Coesfeld, TuS Scharnhorst

Freitag (6. Januar):

9.30 - 13 Uhr:

Weibliche Jugend D

Teilnehmer: JSG Havixbeck/Roxel, SV Concordia Albachten, SG Handball Steinfurt, DJK Grün-Weiß Nottuln, HC TV Rhede

13.30 - 17.30 Uhr:

Weibliche Jugend B

Teilnehmer: JSG Havixbeck/Roxel, DHG Ammeloe/Ellewick, SG Iserlohn-Sümmern, TV Borken, FC Schüttorf 09

18.30 - 22 Uhr:

Männer 2

Teilnehmer: SV SW Havixbeck 2, HBC Lorris (Frankreich), TV Georgsmarienhütte, SC Huckarde/Rahm, Sparta Münster

Samstag (7. Januar):

10 - 17 Uhr: Frauen

Teilnehmer: SV SW Havixbeck, BSV Roxel, SV Borussia Darup 1, SV Borussia Darup 2, SuS Neuenkirchen, ASV Hamm

18 - 22 Uhr:

Männer 1

Teilnehmer: SV SW Havixbeck, TV Brechten, TV Halingen, TuSpo Meißen, SuS Neuenkirchen

Sonntag (8. Januar):

10 - 13.30 Uhr:

Minis

Gespielt wird in Gruppen parallel auf zwei Feldern. Geturnt, gespielt und getobt werden kann auf einem Bewegungsparcours.

Teilnehmer: SV SW Havixbeck, SV Concordia Albachten, TV Vreden 1, TV Vreden 2, DHG Ammeloe/Ellewick 1, DHG Ammeloe/Ellewick 2, DJK Coesfeld, BSV Roxel, DJK Eintracht Hiltrup, HSC Haltern-Sythen.