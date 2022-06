Spitzenplätze für den Lauftreff Hohenholte

Beim Leonardo-Campus-Run, der zweitgrößten Laufveranstaltung in Münster nach dem Marathon, starteten sieben Hohenholter Sportler auf den Streckenlängen von 5 und 10 Kilometern. In Top-Form zeigte sich wieder einmal Judite Campos, die sich bei diesem Event für die 5-km-Distanz entschieden hatte. Nach einem packenden Endspurt kam sie nicht nur mit großem Abstand als Siegerin in ihrer Altersklasse ins Ziel, sondern sie erkämpfte sich auch im gesamten Damenfeld den dritten Platz.

Bei den Hohenholter Herren, die für die 10-km-Strecke angemeldet waren, belegten Leander Stumme Platz 8, Matthias Geisler Platz 6, und Stefan Hahn Platz 4 in ihren jeweiligen Altersklassen. Gerd Dreisbach erreichte knapp geschlagen Platz 2. Manuel Campos und Chris Voll beendeten ihr Rennen als Sieger ihrer Altersklassen.

Nur drei Tage später gab es den nächsten Wettkampf für eine Gruppe des Lauftreffs Hohenholte in Löningen (Kreis Cloppenburg). Beim dort ausgetragenen Hasetal-Marathon, einer der bekanntesten und größten Laufveranstaltungen in Nordwestdeutschland, bei der auch andere Streckenlängen angeboten wurden, startete Chris Voll auf der 10-km-Distanz und kam auf Platz 3 in seiner Altersklasse ins Ziel. Auf der Halbmarathon-Strecke konnten sich Petra Frisse als 26., Andrea Hahn als 6., und Gerd Dreisbach als 4. in ihren Altersklassen platzieren. Heiner Lörcks rundete die guten Ergebnisse des Lauftreffs mit einem 7. Platz auf der Marathon-Strecke ab.

Chris Voll, Trainer des Lauftreffs Hohenholte, zeigte sich sehr zufrieden über das Abschneiden der Hohenholter Sportler: „Trotz der hohen Temperaturen, die den Startern in Löningen alles abverlangten, entsprachen die Ergebnisse unseren Erwartungen.“