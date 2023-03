SV Bösensell: Ein Rückkehrer und ein Neuzugang

Das Trainerduo des A-Ligisten SV Bösensell bastelt eifrig am Kader für die nächste Saison. Jetzt wurde es erneut beim Landesligisten BSV Roxel fündig. Ein Neuzugang ist ein Rückkehrer, der andere nicht minder interessant.

In dieser Saison scheint es für die Fußballer des SV Bösensell für ganz oben in der Kreisliga A 2 Münster nicht zu reichen. Wacker Mecklenbeck hat nach 18 Spieltagen neun Punkte Vorsprung auf den SVB und macht zudem einen sehr stabilen Eindruck. In der kommenden Spielzeit aber kann der Club vom Helmerbach vielleicht wieder vom Bezirksliga-Aufstieg träumen. Grund zur Hoffnung geben zumindest zwei Neuzugänge, die das Trainerduo Christian Hester und Bernd Westbeld jetzt präsentierte: Vom BSV Roxel stoßen nämlich mit Florian Bußmann und Henrik Wesberg zwei Spieler aus dem Landesliga-Kader des BSV zum Nachbarn.

Das Können von Florian Bußmann ist in Bösensell hinlänglich bekannt. Seit den Minikickern spielte der Stürmer für den SVB, ging in der Jugend kurz weg, um als Senior wieder einzusteigen. In der Saison 2021/22 schloss er sich den Roxelern an. Zum Zeitpunkt des Wechsels war der Offensivspieler 27,5 Jahre alt und betonte damals: „Wenn ich noch einmal etwas anderes sehen möchte, dann muss ich es jetzt machen.“

Zeit ist ein kostbares Gut

Jetzt hat Florian Bußmann etwas anderes gesehen. Außerdem ist sein Masterstudium (Englisch und Sozialwissenschaften auf Lehramt) weit fortgeschritten, sodass Zeit ein kostbares Gut wird. „Letztlich kann ich den Aufwand einfach nicht mehr stemmen. In Roxel trainieren wir drei Mal pro Woche, in der Vorbereitung noch mehr. Das ist mir in Zukunft zu viel“, sagt der inzwischen 29-Jährige.

Hinzu kommt, dass Bußmann im kommenden Jahr für einige Monate ins Ausland gehen möchte – und das verträgt sich nicht für ein Engagement bei einem Landesligisten.

„ »Es ist der richtige Zeitpunkt, zurückzukehren.« “ Florian Bußmann

„Es war damals der richtige Zeitpunkt, Bösensell zu verlassen. Zwei Jahre später ist es aber auch der richtige Zeitpunkt, zurückzukehren.“

Sechs Jahre jünger als der Stürmer ist Henrik Wesberg, der gelernter Innenverteidiger ist, aber auch schon auf der rechten und der linken Außenverteidiger-Position sowie auf der Sechs zum Einsatz kam. Der 23-Jährige ist ein Ur-Roxeler, hat im Sommer 17 Jahre für den BSV gekickt – und möchte jetzt mal etwas anderes sehen.

Hobby soll Spaß machen

Dabei hätten die wenigsten Insider wohl getippt, dass Wesberg nach Bösensell wechseln würde, denn der Defensivspezialist hat durchaus das Zeug, auf Dauer in der Landes- oder Westfalenliga zu spielen. „Für mich steht nicht im Vordergrund, immer höher zu spielen. Mir ist vielmehr wichtig, dass mir mein Hobby Spaß macht“, erklärt der Roxeler, der eine Ausbildung beim Finanzamt macht und im Juni seine Abschlussprüfung ablegen möchte.

„ »Ich will mit dem SV Bösensell in der nächsten Saison oben mitspielen.« “ Henrik Wesberg

Die Ligazugehörigkeit ist für ihn zwar nicht das Wichtigste, dennoch möchte er nicht nur rumdaddeln: „Ich bin durchaus ambitioniert und will mit dem SV Bösensell in der nächsten Saison oben mitspielen“, sagt der universell einsetzbare Akteur, der schon als A-Jugendlicher für den BSV in der Westfalenliga auflief.

In Bösensell wird er im Sommer auf mehrere alte Weggefährten treffen, die schon etwas länger beim SVB sind: Gufäb Hatam, Tim Niesing, Nils und Timo Schröder – und eben Florian Bußmann.