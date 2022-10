SV Bösensell empfängt im Baumberge-Derby Fortuna Schapdetten

In der Kreisliga A 2 Münster gibt es in dieser Saison viele Baumberge-Derbys. An diesem Sonntag stehen sich der SV Bösensell und Fortuna Schapdetten gegenüber.

Die Rollen sind klar verteilt. Dennoch wollen die A-Liga-Fußballer von Fortuna Schapdetten nicht schon vorher die weiße Fahne hissen. Am Sonntag (Anstoß um 15 Uhr) gastiert das Team von SVF-Trainer Christopher Muck als Tabellenzehnter beim SV Bösensell. Der Bezirksliga-Absteiger hat in den bisherigen zehn Spielen schon elf Punkte mehr geholt als die Fortunen und ist Tabellenzweiter.

„Natürlich ist das für uns ein Bonusspiel. Doch es ist auch ein Derby und von der Ausgangslage her damit so ähnlich wie ein Pokalspiel. Es ist ein Spiel, und da gibt es nicht den ganz klaren Favoriten“, sagt Schapdettens Trainer Christopher Muck und möchte damit seinen Spielern vor der schweren Auswärtsaufgabe wohl auch Mut machen. Psychologisch sieht Muck seine Truppe jedenfalls klar im Vorteil. „Tabellenführer Wacker Mecklenbeck wird in dieser Saison nicht viele Punkte liegen lassen. Bösensell muss daher Gas geben“, sagt Muck, der glaubt, dass der Druck des Siegen-Müssens eindeutig beim sonntäglichen Gastgeber liegt.

Dessen Trainerduo gibt sich vor dem Heimauftritt indes (gewohnt) entspannt. „Wir wollen uns mit dem dritten Derby-Sieg die Baumberge-Herbstmeisterschaft sichern“, sagt SVB-Trainer Christian Hester lachend. Im September wurde zuerst GS Hohenholte (3:2) und dann SW Havixbeck (4:2) geschlagen. Jetzt soll auch Fortuna Schapdetten das Nachsehen haben. Dazu muss sich der SVB allerdings im Vergleich zur Vorwoche deutlich steigern. „Wir haben in Roxel zwar knapp mit 2:1 gewonnen, die Leistung war jedoch die schlechteste in der bisherigen Saison“, sagt Hester, der nun eine „Trotzreaktion“ seiner Mannschaft im Heimspiel fordert. „Die Jungs waren mit sich selbst sehr unzufrieden. Wir hoffen, dass das Roxel-Spiel nur ein Ausrutscher nach unten war.“

Der Anspruch des SV Bösensell ist schließlich, dem Topfavoriten auf den Meistertitel Wacker Mecklenbeck auf den Fersen zu bleiben. Wacker kam in der Vorwoche bei BW Ottmarsbocholt über ein 2:2 nicht hinaus. Damit sind die beiden Spitzenmannschaften der Kreisliga A 2 Münster wieder punktgleich. „Das war für uns aber nur eine Randnotiz. Wir müssen auf uns schauen. Jetzt kommen einige eklige Spiele, die wir einfach gewinnen müssen“, so Hester, der damit auch die Schapdetten-Partie meint. „Die Fortuna ist sehr zweikampfstark und eingespielt. Was sie leisten können, haben sie beim 1:1 gegen den Tabellendritten SG Selm gezeigt.“ Zwar falle bei der Fortuna mit Simon Stüper ein torgefährlicher Stürmer aus, doch mit Mats Lengers sei ein weiterer torgefährlicher Offensivspieler in den Reihen der Gäste.

Personell sieht es bei den beiden Kontrahenten aus den Baumbergen nicht optimal aus. Während der SVB neben den Langzeitverletzten auch Robin Voßkühler, Hannes Volbracht und Till Leifken ersetzen muss, stehen bei der Fortuna gleich mehrere Akteure auf der Kippe. „Bei uns sind vier Leute erkrankt. Kein Corona, es gibt ja auch noch die normale Erkältung. Wer noch fit fürs Spiel wird, müssen wir abwarten. Jedenfalls hatte ich den Jungs am Donnerstag trainingsfrei gegeben, damit sie sich auskurieren können“, berichtet Muck.