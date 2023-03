SV Bösensell und GS Hohenholte teilen sich die Punkte

Zwei wichtige Siege fuhren Fortuna Schapdetten und SW Havixbeck am 19. Spieltag der Kreisliga A 2 Münster ein. Im Baumberge-Derby zwischen dem SV Bösensell und GS Hohenholte gab es keinen Sieger

Fortuna Schapdetten - BW Ottmarsbocholt 4:1

Wiedergutmachung geglückt! Mit 4:1 (3:0) gewann die Fortuna aus Schapdetten ihr Heimspiel gegen BW Ottmarsbocholt und machte damit die Niederlage aus dem Hinspiel wieder wett. „Ein verdienter Sieg, der auch in der Höhe in Ordnung geht“, so Trainer Christopher Muck. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der Keeper Nils Appelhans seine Mannschaft gleich zwei Mal vor einem Rückstand bewahrte, zeigten sich die Schapdettener äußerst effektiv. Mats Lengers per Kopf (26.) und Johannes Aldenhövel nach einem Querpass (35.) brachten die Gastgeber auf die Siegerstraße. „Mit der Führung im Rücken wurde es für uns einfacher. Wir sind immer stabiler geworden und waren ab da spielbestimmend.“ Doch trotz des eigentlich beruhigenden 3:0 durch Aldenhövel (39.) war Muck klar, dass die Konzentration gegen diesen Gegner hochgehalten werden musste. „Wir mussten komplett durchziehen.“ Und das taten sie: Aldenhövel erhöhte mit seinem dritten Tor an diesem Tag auf 4:0 (54.), den Gästen gelang lediglich noch der Ehrentreffer (90.).

SV Bösensell - GS Hohenholte 1:1

Leistungsgerecht mit 1:1 (1:1) endete das Derby zwischen dem SV Bösensell und GS Hohenholte. „Das Ergebnis geht in Ordnung“, sagte SVB-Trainer Bernd Westbeld. Lukman Atalan auf der anderen Seite stimmte ihm zu. Zufriedener mit dem Resultat waren allerdings die Hohenholter. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung und definitiv eine Steigerung zur Vorwoche“, erklärte Atalan, der froh war, dass er überhaupt einen Kader zusammenbekommen hatte. Westbeld hingegen nervte dieses Unentschieden mit Blick auf das Können seiner Jungs. Einen Vorwurf wollte er ihnen aber nicht machen. „So etwas gehört bei uns noch mit dazu. Wir müssen daraus lernen.“ Zu ungefährlich war die Truppe vom Helmerbach über die 90 Minuten. Zu oft war am gegnerischen Sechzehner Schluss. Trotzdem gingen die Gastgeber durch Marvin Janning in Führung (18.). Sein Ball, der Richtung zweiten Pfosten flog, landete im Netz. „Insgesamt waren wir aber nicht zwingend genug“, kritisierte der Bösenseller Coach. Noch vor der Pause erzielte Hohenholte dann den Ausgleich. Nach einem Bösenseller Einwurf eroberten die Gäste den Ball und leiteten den Konter durch Marvin Wesseler ein. Aus 18 Metern gelang Marvin Niehoff mit einem abgefälschten Schuss das 1:1 (40.). Weitere Chancen durch Patrick Wilhelmer und Jan-Malte Oberbeck blieben ungenutzt. Bösensell fand seinen Meister das ein oder andere Mal in Fynn Hölscher, den Ersatzkeeper der Hohenholter, für den Atalan ein großes Lob aussprach. „Er hat das überragend gemacht und zum Schluss, als Bösensell noch einmal Druck gemacht hat, gute Dinger herausgeholt.“ Für Westbeld kam der Derbymodus seiner Jungs in den letzten 15 Minuten jedoch zu spät.

SW Havixbeck - TuS Hiltrup 2 4:1

Fünf Tore, zwei Elfmeter, eine gelb-rote Karte für Hiltrup in der Nachspielzeit – beim Spiel von Schwarz-Weiß Havixbeck gegen die TuS-Reserve war ganz schön was los. Mit dem 4:1 (2:0) sicherte sich das Team von Markus Lindner drei weitere Punkte im Abstiegskampf. „Das war ein hochverdienter Sieg. Wir waren sofort im Spiel und haben die Zweikämpfe angenommen.“ Über die gesamte Partie hatte der Trainer nicht das Gefühl, dass ein Gegentor fallen könnte. Dass es doch dazu kam, war für Lindner „der Witz des Tages“. Nach einem Kopfball fiel Ivo Kötter auf seinen Gegenspieler, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und Hiltrup traf (52.). Aus dem Konzept brachte es die Schwarz-Weißen aber nicht. Kötter selbst hatte nach einer Flanke von Tobias Harke kurz darauf die Antwort zum 4:1 parat (69.). Die Treffer zur 3:0-Führung erzielten Ü 32-Leihgabe Jens Könemann mit einem Foulelfmeter (14.), Tobias Rose nach einem Freistoß von Harke (23.) und Julius Mersmann kurz nach der Pause (46.).