SV Bösensell verliert Spitzenspiel gegen Wacker Mecklenbeck

Genau für einen Spieltag stand der SV Bösensell in der noch jungen Saison an der Tabellenspitze der Kreisliga A2 Münster. Am späten Mittwochabend rückte Wacker Mecklenbeck die Kräfteverhältnisse wieder zurecht: Mit 3:0 (1:0) setzte sich der Titelaspirant auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen den SVB auch in der Höhe verdient durch und grüßt nun wieder von Platz eins.

„Wir waren heute fällig. Wacker war eindeutig stärker und hat absolut verdient gewonnen“, zeigte sich Bösensells Trainer Christian Hester im Anschluss an die Partie als fairer Verlierer.

Rund 300 Zuschauer wollten das vorgezogene Spitzenspiel des achten Spieltags sehen – unter ihnen viel Fußballprominenz aus Münster und dem Umland. Sie sahen von Beginn an einen auf Konter lauernden Gast, der aber nie wirklich gefährlich wurde. „Eine klare Torchance hatten wir in den ganzen 90 Minuten nicht“, musste auch Hester eingestehen. Irgendwann ist ein Aderlass dann eben doch deutlich zu spüren. Beim SVB fehlten in Mecklenbeck mit Gufäb Hatam, Till Leifken, Nils Schröder, Oliver Mersmann und Lars Rückel dann doch fünf ganz große Namen des Dorfvereins.

Ganz anders die Situation beim Platzherren, der einige Kicker in seinen Reihen hat, die schon Erfahrung in höheren Ligen gesammelt haben. So etwa Niklas Wiechert, Jakob Gerstung und Jannick Hagedorn, die allesamt für den TuS Altenberge in der Vergangenheit in der Landesliga kickten. Stürmer Hagedorn war es auch, der der Hintermannschaft der Gäste von Beginn an großes Kopfzerbrechen bereitete. Einen direkten Freistoß in der Anfangsphase konnte Bösensells Torhüter Tim Schölling noch klasse abwehren, gegen Hagedorns Schuss in der 36. Minute war aber auch er machtlos. „Das war ein Traumtor, den hat er mit vollem Risiko genommen und genau in den Giebel platziert“, lobte auch Hester den 20-Meter-Kracher des Wacker-Stürmers.

Reagierte einige Male super, war bei der Entstehung eines Strafstoß aber nicht unbeteiligt: SVB-Torhüter Tim Schölling. Foto: Johannes Oetz

Dieser Treffer war der Dosenöffner. In der Folge kombinierten sich die Gastgeber immer wieder schön durch und kamen zu einigen Abschlüssen. Nach 65 Minuten erhielten sie zudem einen umstrittenen Strafstoß zugesprochen. Schölling soll einen Gegenspieler gefoult haben, was der SVB-Torhüter bestritt. Hagedorn war es egal. Er lief an und erhöhte auf 2:0. Für den 3:0-Endstand sorgte sieben Minuten vor dem Abpfiff Sander Frehse. Und wie macht der SVB nun weiter? Mund abputzen und weiter. Es war erst der achte Spieltag und die beiden Teams sind an der Tabellenspitze mit 19 Zähler punktgleich.