SW Havixbeck 2 ist noch im Rennen

Dominik Leufgen (am Ball) machte ein sehr gutes Spiel und wurde deshalb auch in Hälfte zwei von den Neuenkirchenern oft hoch gedeckt

Martin Drewer, Trainer der Kreisliga-Handballer von Schwarz-Weiß Havixbeck 2, war nach dem Spiel hin- und hergerissen. „Eigentlich haben wir unser Ziel erreicht, denn wir wollten mit fünf Toren Vorsprung gewinnen. Doch wir hätten heute auch mit acht oder neun Toren siegen können“, sagte der Coach nach dem 25:20 (13:9)-Heimerfolg vor eigenem Publikum über den SuS Neuenkirchen 09. Damit belegen die Schwarz-Weißen in der Dreiergruppe, in der ein weiterer Aufsteiger zur Münsterlandklasse ermittelt wird, den zweiten Platz.

Die Entscheidung, wer am Ende das Rennen macht, fällt am Samstag (11. Juni), wenn der Drittplatzierte SuS Neuenkirchen 2 das Team von Spitzenreiter Sparta Münster 2 empfängt. Je nach Ausgang der Partie, können die Havixbecker noch eine Klasse aufrücken. Es heißt also abwarten.

Drewer war nach dem Spiel am Dienstagabend vor allem mit der Schlussphase nicht zufrieden: „In den letzten fünf Minuten hatten wir viel zu viele technische Fehler. Jeder nahm sich mal einen Schuss, das ist einfach disziplinlos.“

Ganz so hart wollte er im Gesamturteil dann aber doch nicht mit seiner Mannschaft ins Gericht gehen: „Wir haben oft unsere Konzeptionen sehr gut durchgespielt und kamen dann über die Außenpositionen zu guten Möglichkeiten.“