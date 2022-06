SW Havixbeck 2 verliert erstes Relegationsspiel

A-Ligist SW Havixbeck 2 hat das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die neue Münsterlandklasse am Donnerstagabend bei Sparta Münster 2 mit 23:26 (12:13) verloren. Das Ende der Fahnenstange in der Dreiergruppe ist das aber noch nicht: „Eventuell könnten zwei Mannschaften aufsteigen“, so SWH-Trainer Martin Drewer.

Am heutigen Samstag laufen die Münsteraner zu ihrem zweiten und letzten Relegationsspiel bei SuS Neuenkirchen 2 auf. Für den Fall, dass doch nur ein Team aufsteigt, müssen die Havixbecker auf einen Sieg der Neuenkirchener hoffen, um dann – am kommenden Dienstag um 20 Uhr – den SuS in eigener Halle zu schlagen.

„Nach der Partie bei Sparta 2 war ich relativ enttäuscht“, so Drewer. „Spielerisch und kämpferisch waren wir ebenbürtig.“ Mit ein Grund für die Niederlage: „Der bärenstarke Torhüter von Sparta hat uns zur Weißglut gebracht.“

In der ersten Halbzeit glichen die Schwarz-Weißen einen 2:5-Rückstand aus, danach war es bis zur Pause ein offener Schlagabtausch. Nach dem Seitenwechsel zogen die Münsteraner bis auf vier Tore davon, doch erneut glich die Drewer-Sieben aus und lag zehn Minuten vor dem Ende sogar in Führung. Doch die Spartaner mit ihrem herausragenden Keeper hatten am Ende die Nase vorn.