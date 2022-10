SW Havixbeck bedient sich ordentlich am „Fehlerbuffet“

Die beiden Herrenteams der Handballabteilung von SW Havixbeck kassierten am zurückliegenden Spieltag deutliche Niederlagen.

Für ihn standen am Ende nur zwei Treffer in der Torschützenliste: Jonas Lügering. Foto: Klaus Schulte

Eine ordentliche Abreibung bezogen die Handballer der Erstvertretung von Schwarz-Weiß Havixbeck in der Münsterlandliga. Zu Gast bei der bisher noch ungeschlagenen HSG Preußen/Borussia Münster konnten die Schützlinge von SWH-Trainer Florian Schulte nicht an die guten Leistungen aus dem Spiel gegen Telgte anknüpfen und kassierten eine deutliche 24:35-Niederlage.

„Ich habe am Ende mit dem Zählen der vielen vergeigten Torchancen aufgehört“, war Havixbecks Übungsleiter bedient. „Nichts klappte. Wir haben uns am Fehlerbuffet ordentlich bedient“, flüchtete er sich in Sarkasmus.

Von Beginn an kamen die Schwarz-Weißen in Münster nicht in Tritt und lagen schnell mit 0:5 zurück. Zwar bemühten sich die Havixbecker um den Anschluss, doch immer wenn er greifbar war, schlichen sich erneut Fehler ein.

Nach einem weiteren Vier-Tore-Lauf der Münsteraner gingen die Köpfe nach unten. Zur Pause lagen die Schwarz-Weißen bereits deutlich mit 10:17 zurück.

Im zweiten Durchgang wollten die Havixbecker noch einmal alles geben, doch das Gegenteil trat ein. Die Fehlerquote stieg und damit das Torkonto der HSG. Als die Domstädter nach sechs Minuten in Halbzeit zwei zwölf Tore in Front lagen (24:12), war die Messe gelesen. „Mannschaftstaktisch und individuell war das nichts“, wollte Florian Schulte nichts beschönigen. Für ihn war es ein gebrauchter Tag: „Der Sieg der HSG ist auch in dieser Höhe verdient. Ich ärgere mich richtig, denn ich glaube, dass können wir viel, viel besser.“

Tore: Frederick Leusmann (6), Christopher Wiesner (5/1), Moritz Albers (5), Maik Mense (2), Julian Steens (2), Jonas Lügering (2) und Mario Lepke (2/2)

SW Havixbeck 2 ist chancenlos

Eine Lehrstunde bekam die zweite Havixbecker Mannschaft im Heimspiel gegen den SC Westfalia Kinderhaus 2 erteilt. Die Havixbecker „Notgemeinschaft“ mit Spielern aus der zweiten und dritten Mannschaft war gegen die eingespielte Truppe aus Münsters Norden ohne Chance und unterlag mit 8:27. Der Tabellenzweite führte nach 25 Minuten mit 13:0 (!), ehe den Hausherren das erste Tor gelang. Dies sollte auch der einzige Treffer in der ersten Spielhälfte bleiben. Zur Pause führten die Gäste mit 15:1. „Wenigstens zehn Tore und höchstens 25 Gegentore“, forderte SWH-Trainer Martin Drewer von seiner Truppe in der Pause. Das klappte allerdings nicht so ganz, obwohl die Gäste im zweiten Durchgang munter durchwechselten.

Tore: Christian Kemper (3), Thorsten Lejeune (2), Jonas Kolleck (2) und Lukas Bäumer (1)

