SW Havixbeck bestätigt die gute Form

Es war spannend, megaspannend sogar. Am Ende trennten sich die Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 und SW Havixbeck im letzten Hinrundenspiel der Münsterlandliga am Samstag in der Emslandhalle mit einem 26:26 (14:16)-Unentschieden.

Es war spannend, megaspannend sogar. Am Ende trennten sich die Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 und SW Havixbeck im letzten Hinrundenspiel der Münsterlandliga am Samstag in der Emslandhalle mit einem 26:26 (14:16)-Unentschieden. Alle Trainer sprachen hernach von einer gerechten Punkteteilung: Der Grevener Florian Schulte, der auf der Bank der Schwarz-Weißen sitzt, sowie 05-Coach Daniel Markmeyer und 05-Spielertrainer Marcel Peters.

„Das war ein guter Start ins neue Jahr, Leistung und Einstellung haben gestimmt. Damit konnten wir den guten Eindruck vom Dreikönigsturnier bestätigen. Sieben Punkte nach der Hinrunde sind aber natürlich viel zu wenig. Wir müssen jetzt regelmäßig etwas mitnehmen, um die Klasse zu halten“, sagte Florian Schulte.

Vor dem Spiel musste der Übungsleiter zwei Hiobsbotschaften hinnehmen, denn Lovis Stumpe und Frederik Leusmann waren erkrankt und fielen kurzfristig aus. Außerdem verletzte sich während der Partie auch noch Moritz Albers, der fortan nur noch zuschauen konnte.

Trotzdem begannen die Gäste sehr gut. Gestützt auf eine erstklassige Deckung gelang es ihnen, nach acht Minuten mit 7:2 in Führung zu gehen.

In der Folge stellten die Gastgeber hinten von einer 6:0-Abwehr auf eine 5:1-Deckung um. Mit einer 6:2-Serie kämpften sich die Hausherren bis auf 8:9 (16.) heran und hatten anschließend per Tempogegenstoß sogar die Chance zum Ausgleich, der aber erst nach 20 Minuten gelang (11:11). „In dieser Phase hatten wir wirklich Pech, denn vier Mal war unser Block dran und lenkte den Ball ins eigene Tor. Jedes Mal war unser Torhüter schon in die andere Ecke unterwegs“, berichtete Florian Schulte. Die Schwarz-Weißen standen anschließend hinten aber wieder sehr sicher und gingen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie schnell zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen. „Es gab viele Fehlwürfe auf beiden Seiten. Keine Mannschaft war kaltschnäuzig genug, um sich abzusetzen“, so der SWH-Coach.

Nach 57 Minuten gingen die Handballfreunde dann mit 26:25 in Front. Havixbeck hatte jedoch noch eine Antwort durch Christian Mühlenkamp, der zum 26:26 traf. Kurz vor Schluss hätte er sogar noch den Siegtreffer markieren können, fand seinen Meister allerdings im starken 05-Schlussmann Nico Quadflieg.

Tore: Jonas Lügering (7), Mario Lepke (5/1), Christopher Wiesner (4/2), Christian Mühlenkamp (4), Yannick Eschhaus (3), Moritz Albers (2) und Maik Wiedemann (1).