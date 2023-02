SW Havixbeck bricht ein

Zwei Auswärtsniederlagen kassierten die Seniorenhandballer von SW Havixbeck an diesem Spieltag. Die Erste unterlag in Hiltrup, die Damen hatten in Darup das Nachsehen.

Dass SW Havixbeck in dieser Saison den Klassenerhalt in der Münsterlandliga schafft, wird von Spieltag zu Spieltag schwieriger. Jetzt verlor das Team von Florian Schulte auch beim Tabellenzehnten DJK Eintracht Hiltrup. Nach 60 Minuten stand ein 32:28 auf der Anzeigetafel. Es war bereits die elfte Saisonniederlage der Schwarz-Weißen, die damit Drittletzter bleiben.

„Bis zur Pause konnten wir die Begegnung offen halten. In der entscheidenden Phase der zweiten Halbzeit gelang uns dann nichts mehr, sodass wir die Niederlage akzeptieren müssen“, sagte der SWH-Trainer.

In Durchgang eins sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar konnte sich Hiltrup immer wieder einmal auf drei Tore absetzen, die Havixbecker kämpften indes bravourös und waren zum Seitenwechsel (16:17) in Schlagdistanz.

In die zweite Hälfte startete der Hausherr besser und war bald wieder auf drei Tore enteilt. „Doch dann zeigten meine Spieler großen Willen. Nach 47 Minuten lagen wir erstmals mit 24:23 vorne. Da hatte ich ein gutes Gefühl“, sagte Florian Schulte. Doch der Gastgeber hatte noch ein Ass im Ärmel: Er wechselte die Torhüter. „Das hat uns überhaupt nicht geschmeckt“, so der Havixbecker Coach, der mitansehen musste, wie der neue Mann zwischen den Pfosten einen Wurf nach dem anderen abwehrte. In dieser Phase kassierten die Gäste zudem eine überflüssige Zwei-Minuten-Strafe. Mit einem 5:0-Lauf setzte sich Hiltrup auf 28:24 ab. „Danach sind wir nicht mehr zurückgekommen“, erklärte der Havixbecker Übungsleiter, der im nächsten Punktspiel mit seinem Team am 26. Februar (Sonntag) die HSG Ascheberg/Drensteinfurt empfängt. Das Schlusslicht besiegte nach der Trennung von Trainer Jörg Kriens in der Vorwoche (wir berichteten) den Vorletzten TV Emsdetten 3 mit 26:15. – Tore: Christopher Wiesner (7), Lepke (6/3), Lügering (6), Leusmann (4), Stumpe (2), Mühlenkamp (1), Wiedemann (1) und Eschhaus (1).

Zehnte Saisonpleite für Havixbecker Frauen

Im Auswärtsspiel beim Tabellensechsten Borussia Darup kassierten die Frauen von SW Havixbeck in der Münsterlandklasse eine 21:27 (6:12)-Niederlage. Die Gäste hielten bis zur 18. Minute bei einem 5:6-Rückstand noch mit, ehe sie abreißen lassen mussten. Die Borussen zogen bis zur Pause auf 12:6 davon. „Die Daruperinnen haben eine klasse Leistung in der Abwehr gezeigt. Wenn wir uns mal eine freie Torchance erarbeiten konnten, scheiterten wir an der starken Daruper Torhüterin“, berichtete Havixbecks Trainer Heinz Steens. Nach dem Seitenwechsel spielten die Schwarz-Weißen besonders im Angriff konzentrierter, jedoch entstanden in der Abwehr immer noch zu viele Lücken, die der Gegner nutzte. Nach der zehnten Saisonniederlage im 13. Spiel bleiben die Havixbeckerinnen auf Rang acht. – Tore: Sarah Hövelmann (7/2), Maja Dreger (6/2), Lucie Schmidt (3), Jule Vieth (2), Lena Vormann (2) und Leonie Stork (1).