SW Havixbeck: Dem Abstieg ganz nahe

Nun wird es zappenduster für den Handball-Landesligisten SV Schwarz-Weiß Havixbeck. Im vielleicht vorentscheidenden Spiel um den Klassenerhalt beim SV Arminia Ochtrup unterlag die Mannschaft um Trainer Florian Schulte äußerst unglücklich mit 32:33 (16:14) Toren.

Nur, wenn die Ochtruper aus ihren drei letzten Spielen keinen Punkt holen und die Habichte ihre beiden letzten Spiele gewinnen, können sie die Klasse halten. Zünglein an der Waage spielt der SuS Neuenkirchen, der zunächst am kommenden Donnerstag in eigener Halle auf die Schwarz-Weißen trifft und am Sonntag nach Ochtrup muss. Havixbeck muss gewinnen und Ochtrup verlieren. Nur dann käme es am nächsten Dienstag (17. Mai) um 20 Uhr zum Showdown in der Baumberge-Halle, wenn Arminia Ochtrup zum Rückspiel anreist.

Mit einem Sieg würden die Schwarz-Weißen wieder mit einem Punkt Vorsprung ans rettende Ufer springen und damit die Klasse halten. Denn dass die Ochtruper ihr Nachholspiel gegen Spitzenreiter 1. HC Ibbenbüren gewinnen, ist eher unwahrscheinlich.

Die Havixbecker, bei denen Joshua Schmidt nach langer Verletzungspause erstmals wieder dabei war, kamen in Ochtrup nicht gut ins Spiel und lagen schnell mit drei Toren zurück. Doch mit dem gut aufgelegten Torwart-Oldie Thomas Jürgens im Rücken kämpfte sich die Schulte-Sieben zurück ins Spiel, drehte die Partie und führte zur Pause mit zwei Toren.

Besonders Max Beumer in Kooperation mit Christopher Wiesner sorgten in dieser Aufholjagd für Tore oder schufen Platz für Linksaußen Ruben Weltmann. Aber auch Kreisläufer Moritz Albers und Rückkehrer Joshua Schmidt harmonierten gut und stemmten sich mit Wucht gegen die Niederlage.

Mit einer 16:14-Führung gingen die Havixbecker in die Pause. In der Kabine schwor sich die Mannschaft noch einmal darauf ein, nur nicht nachzulassen. Doch nach Ochtrups Vier-Tore-Lauf lagen die Schwarz-Weißen plötzlich mit zwei Treffern zurück (17:19). Bis zur 42. Minute liefen die Havixbecker diesem Rückstand hinterher, ehe sie das Spiel wieder drehten und zehn Minuten vor Schluss mit 23:21 in Führung gingen.

Überragender Mann in dieser Phase war Moritz Albers, der wichtige Tore vom Kreis erzielte. Allerdings verlagerte sich das Havixbecker Angriffsspiel danach immer mehr in den Rückraum, und hier trafen die Schwarz-Weißen häufig falsche Wurfentscheidungen. Ein Drei-Tore-Rückstand zehn Minuten vor dem Abpfiff war die Folge und SWH-Trainer Florian Schulte stellte die Deckung auf 5:1 um.

Zwar eroberten sich die Havixbecker nun einige Bälle, wussten aber nicht alle Konter zu nutzen. Dennoch konnten sie eine Minute vor dem Ende zum 32:32 ausgleichen.

Im letzten Angriff bricht Ochtrups Mittelmann durch und erzielt das 33:32-Siegtor. Der Gegenangriff wird gestoppt und den direkten Freiwurf pariert Ochtrups Keeper. Dann ist Schluss.

„Meine Mannschaft hat bis zum Umfallen gekämpft, nie aufgegeben und hat sich jedem Rückstand entgegengestellt. Großes Kompliment an das Team . . . Leider gibt es dafür keinen Preis“, versuchte SWH-Trainer Florian Schulte seine tief enttäuschten Spieler zu trösten.

SWH-Tore: Christopher Wiesner (8/4), Ruben Weltmann (5), Maximilian Beumer (5), Moritz Albers (5), Christian Mühlenkamp (4), Joshua Schmidt (3), Johannes Beumer (2).