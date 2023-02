SW Havixbeck: Eine unnötige Niederlage

Mit 28:35 (14:19) haben die Handballer von SW Havixbeck ihr Heimspiel gegen die SG Sendenhorst verloren. Vom Ergebnis her eine klare Niederlage, aber gibt sie auch den Spielverlauf wider? „Jein“, antwortet Christian Mühlenkamp, spielender Co-Trainer bei den Schwarz-Weißen. „Sendenhorst ist eine gute Mannschaft, aber wir haben die ersten zehn Minuten verpennt und lagen schnell mit 0:5 hinten. Dem Fünf-Tore-Rückstand sind wir bis zum Ende hinterhergelaufen. 50 Minuten lang war es ein ausgeglichenes Spiel.“

Nach der Schwächephase ihrer Mannschaft gleich zu Beginn sahen die Havixbecker Anhänger eine ausgeglichene Partie, mit einem Fünf-Tore-Rückstand gingen die Gastgeber ganz folgerichtig in die Kabine. Nach der Pause gelang es ihnen, den Vorsprung der Sendenhorster abzuschmelzen – bis fast hin zum Ausgleich. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel stand es bereits 16:19, nach den Toren von Mario Lepke zum 20:22 (41.) und Jonas Lügering zum 21:23 (42.) waren die Schwarz-Weißen auf Schlagdistanz.

Näher kam die Sieben von Cheftrainer Florian Schulte aber nicht mehr heran. Die SG konnte sich wieder absetzen von den Hausherren und ihren Vorsprung nach und nach bis zum Ende auf acht Tore ausbauen.

Die gegen Sendenhorst verlorenen Punkte fehlen den Havixbeckern nun im Kampf gegen den Klassenerhalt in der Münsterlandliga. Die am Sonntagabend auf dem Parkett gezeigte Leistung auf dem Parkett macht dem Trainerteam jedoch Mut. Mühlenkamp: „Wenn wir die nächsten Partien so, und zwar über 60 Minuten, spielen, mache ich mir keine Sorgen.“

Am kommenden Samstag muss die Schulte-Sieben bei der DJK Eintracht Hiltrup ran. Anwurf beim Tabellennachbarn – die DJK hat als Tabellenelfter drei Tore Vorsprung vor SWH – ist um 17 Uhr.

GWN-Tore: Jonas Lügering (9), Mario Lepke (7/4), Maik Wiedemann (5), Christian Mühlenkamp (3), Yannik Eschhaus (2), Christopher Wiesner (2).