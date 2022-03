SW Havixbeck empfängt Spitzenreiter

Als klarer Außenseiter geht SW Havixbeck in das Heimspiel gegen Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus 2. Dennoch, so betont SWH-Trainer Zohlen: „Wir müssen auch mal wieder ein Spiel gewinnen.“

Als klarer Außenseiter geht SW Havixbeck in das Heimspiel gegen Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus 2, Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr. Das Hinspiel verloren die Schwarz-Weißen mit 0:4. Die Niederlage damals sei jedoch zu hoch ausgefallen, erinnert sich SWH-Trainer Mario Zohlen, phasenweise habe man auf Augenhöhe gespielt.

Für einen Sieg am Sonntag müsste aber „bei uns zu hundert Prozent alles passen und Kinderhaus müssten einige Prozent fehlen“. Dennoch, so betont Zohlen: „Wir müssen auch mal wieder ein Spiel gewinnen, nachdem die Ergebnisse in den letzten Monaten wirklich sch... waren.“ Personell sieht es bei den Gastgebern wieder einmal mau aus. Neben einigen ehemaligen Coronafällen, die noch medizinisches Sportverbot haben, fehlen Schwarz-Weiß weiterhin der privat verhinderte Luis Bracamonte und der noch angeschlagene Jens Könemann.