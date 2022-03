SW Havixbeck empfängt Tabellenführer Ibbenbüren

Nach vierwöchiger Corona-Pause geht es für die Landesliga-Handballer von Schwarz-Weiß Havixbeck am kommenden Sonntag wieder um Punkte. Um 18 Uhr gibt der Spitzenreiter 1. HC Ibbenbüren seine Visitenkarte in der Baumbergehalle ab.

„Schauen wir mal“, gibt sich Havixbecks Trainer Florian Schulte keinen Illusionen hin und lässt sich dabei auch nicht von der überraschenden Niederlage der Gäste in Gronau irritieren. „Die werden alles daran setzen, um die Scharte gegen uns wieder auszumerzen“, ist er sich sicher.

Auch wenn die Habichte in eigener Halle schon so manchem Gegner das Fürchten lehrten, steht die Begegnung diesmal unter einem schlechten Stern. Mit den beiden Stammkräften Joshua Schmidt und Jonas Lügering fehlen Florian Schulte zwei wichtige Aufbauspieler auf der halblinken Position. Der eine fällt wegen seiner Schulterverletzung noch einige Wochen aus, während für den anderen nach Kreuzbandriss die Saison bereits zu Ende ist. Da kommt wieder viel Arbeit auf Johannes Beumer zu.

An ein konzentriertes Training im Hinblick auf das Spiel gegen den Titelanwärter war zuletzt aufgrund von Coronafällen in Reihen der Gastgeber auch nicht zu denken. „Vielleicht können wir bald erstmals wieder in Vollbesetzung trainieren“, hofft der Havixbecker Trainer auf negative Testergebnisse.

„Wir wollen uns diesmal auf jeden Fall besser verkaufen als bei der 36:25-Hinspiel-Niederlage“, wünscht sich Schulte ein couragierteres Auftreten. „Aufpassen müssen wir besonders auf die Ibbenbürener Torfabrik“, hebt der Trainer warnend den Finger. „Sebastian Elbert und die Gebrüder Maik und Timo Menger haben uns im Hinspiel zusammen 22 Treffer eingeschenkt.“