SW Havixbeck empfängt TSV Ladbergen

„Nur wenn der TSV Ladbergen einen rabenschwarzen Tag erwischt und wir auf Weltklasse-Niveau spielen, haben wir eine Chance“, übertreibt Florian Schulte, Trainer des Handball-Landesligisten Schwarz-Weiß Havixbeck. Am Sonntag (3. April) gastiert der ambitionierte Tabellenzweite um 18 Uhr in der Baumberge-Halle.

Die Gäste haben nach einem holprigen Saisonstart reagiert und im Dezember mit Trainer Dirk Elschner für Björn Hartwig einen Hochkaräter auf die Kommandobrücke geholt. Unter Elschner hat der TSV erst ein Spiel verloren. Doch bei der Niederlage in Neuenkirchen fehlten gleich mehrere Stammspieler. Dafür wurde im Spiel darauf der Tabellenführer 1. HC Ibbenbüren in eigener Halle mit 26:14 regelrecht auseinandergenommen. Als Tabellenzweiter hinter dem Spitzenreiter 1. HC Ibbenbüren hegt der TSV Ladbergen noch berechtigte Aufstiegshoffnungen. „Ich bleibe dabei, der TSV Ladbergen ist für mich die beste Mannschaft der Liga“, erklärt Havixbecks Trainer Florian Schulte. „Die Mannschaft hat alles, was man braucht. Sie ist unheimlich spielstark, steht robust in der Abwehr und hat zudem einen überragenden Torhüter. Mit Leon Ludwigs vom Oberligisten TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck haben sich die Heidedörfler zudem einen Spielmacher von Format geangelt, der sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eine Klasse für sich ist.“

Am Sonntag kann Florian Schulte bis auf die Langzeitverletzten auf seinen kompletten Kader bauen. Illusionen gibt er sich dennoch nicht hin: „Der TSV ist eindeutiger Favorit. Wir können befreit aufspielen. Wenn sich eine Chance ergibt, werden wir da sein. Auf jeden Fall werden wir das Spiel dazu nutzen, um an unserer Abschlussschwäche zu arbeiten.“