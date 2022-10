SW Havixbeck feiert Last-Minute-Sieg

SW Havixbeck und der SV Bösensell feierten Siege. Fortuna Schapdetten kam immerhin zu einem Remis, während GS Hohenholte eine deutliche Niederlage kassierte. Schön für Bösensell: Primus Wacker Mecklenbeck kam in Ottmarsbocholt nicht über ein 2:2 hinaus. Die Spitzenteams sind jetzt wieder punktgleich.

SW Havixbeck – SV Herbern 2 3:2

Aktuell läuft es bei SW Havixbeck. Nach zuletzt vier Zählern punktete die Mannschaft auch gegen den SV Herbern 2. Mit 3:2 (2:0) gewannen die Schwarz-Weißen, machten den Sieg allerdings erst in der Nachspielzeit klar. „Es hätte alles passieren können“, fasste Markus Lindner die 90 Minuten zusammen. Nachdem die Hausherren durch Jakob Temme nach einem Foulelfmeter (29.) und Jonas Lülf (38.) mit 2:0 führten, lief aus Sicht der Habichte alles in die richtige Richtung. „Herbern war ziemlich passiv“, so Lindner. Kurz vor der Halbzeit hätte sogar das 3:0 fallen müssen, doch Lukas Hehn scheiterte. Statt das 3:0 zu erzielen, mussten die Havixbecker das 2:1 hinnehmen (51.). „Zu früh“, wusste der Coach, wie schwer es nun werden würde. Weitere Chancen wurden vergeben. Und so kam Herbern durch einen Foulelfmeter zum Ausgleich (72.). Beinahe gelang den Gästen sogar die Führung, doch am Ende jubelten Lindner & Co. dank Benit Krasniqi, der den Ball mit dem Schlusspfiff im SVH-Tor versenkte.

BSV Roxel 2 – SV Bösensell 1:2

„Das Ergebnis passt, alles andere nicht.“ So lautete das Fazit von Bernd Westbeld nach dem knappen 2:1 (1:0)-Sieg seiner Bösenseller gegen den BSV Roxel 2. Einer der schlechtesten Saisonleistungen brachte der SVB laut des Trainers auf den Platz. „Ich habe gedacht, das 1:0 gibt uns Aufwind, aber wir haben den Schalter einfach nicht gefunden.“ Immerhin verteidigten die Bösenseller gut und nutzten die Chancen, die sich ihnen boten: Julius Leifken nach einer Ecke (25.) und Marvin Janning durch einen Nachschuss (64.) sorgten für eine 2:0-Führung. Da die Gastgeber in der Offensive zu oft die falsche Entscheidung trafen oder aber an Marvin Holstein scheiterten, geriet der Sieg trotz des 1:2-Anschlusstreffers (76.) nie ernsthaft in Gefahr. „Mehr als Ergebnissport war das nicht. Aber lieber so herum, als wenn wir mit einer guten Leistung verlieren“, so Westbeld, der mit den drei Punkten sehr gut leben konnte.

DJK GW Albersloh – GS Hohenholte 4:1

Ein Junggesellenabschied am Samstag sorgte für fehlende Konzentration am Sonntag. Auch deshalb verlor GS Hohenholte in Albersloh mit 1:4 (0:1). „Dass die Jungs unterwegs waren, hat man gemerkt. Wir haben viele Chancen vergeben, die Kommunikation hat nicht gepasst und am Ende hatten wir es nicht verdient, etwas mitzunehmen“, sagte Lukman Atalan. Ferdinand Vogelsang, Jeremias Lefert, Timo Nolte, Leon Marquardt, Stephan Waltring, Patrick Wilhelmer – die Liste der Spieler, die vor dem Tor scheiterten, war lang. Albersloh dagegen lauerte auf Konter und nutzte die eigenen Möglichkeiten eiskalt. „Von sechs Schüssen auf unser Tor waren vier drin. Mit unserem schlechten Umschaltspiel haben wir den Gegner eingeladen.“ Nach den Gegentreffern eins und zwei (22. und 61.) traf Mario Boonk zum zwischenzeitlichen Anschluss (71.). Doch Albersloh legte nach (79. und 87.) und gewann am Ende mit 4:1.

SV Rinkerode – Fortuna Schapdetten 1:1

In Unterzahl holte Fortuna Schapdetten beim SV Rinkerode einen Punkt. 1:1 hieß es nach 90 Minuten. Gar nicht so schlecht sollte man meinen. Doch Trainer Christopher Muck sah das etwas anders. „Da wäre mehr drin gewesen.“ Die Chancen für einen weiteren Treffer waren da, doch Johannes Aldenhövel und Lars Bunge scheiterten in der Schlussphase. „Außerdem hatten wir zwei, drei gute Schüsse“, sah Muck ein Chancenplus aufseiten seiner Fortuna. Nachdem Manuel Heumann Schapdetten in Führung gebracht hatte (44.), glichen die Gastgeber im zweiten Durchgang aus (62.). Nur zwei Minuten später sah Dominik Ahlers nach einer Notbremse Rot. „Kann man geben, muss man aber nicht.“ Von nun an gingen mehr Spielanteile an Rinkerode, richtig gefährlich wurde der SVR aber nicht. Die Schapdettener hingegen erspielten sich gute Konterchancen, die sie nicht zu nutzen wussten. „Trotzdem ein großes Lob an die Mannschaft nach diesem laufintensiven Spiel.“