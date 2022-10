SW Havixbeck feiert zweiten Saisonsieg

„Das tut gut“, kommentierte Trainer Markus Lindner den 3:1 (2:0)-Sieg von A-Ligist SW Havixbeck am Donnerstagabend im vorgezogenen Spiel beim SC Nienberge. Es war der erste Dreier der Schwarz-Weißen nach sechs sieglosen Spielen, der zweite in dieser Saison überhaupt.

Wichtig war Lindner auch, dass der Auswärtserfolg ein absolut verdienter war: „Die Jungs haben die Leistung, die sie schon gegen Schapdetten gezeigt haben, grandios bestätigt.“ Mit dem aggressiven Spiel und dem guten Zweikampfverhalten seiner Spieler seien die Nienberger nicht zurechtgekommen.

Und nicht mit Armen Tahiri. Der Havixbecker, Leihgabe aus der zweiten Mannschaft, war ein ständiger Unruheherd im Strafraum des SCN. In der achten Minute lief er nach einem Pass von Dennis Minnerop allein auf Nienberges Schlussmann Christian Greiner zu und wurde von diesem gelegt. Selbstbewusst legte sich Tahiri das Leder selbst zurecht und verwandelte vom Strafstoßpunkt zur frühen Gästeführung.

Dann setzte sich Jonas Lülf auf der Außenbahn durch, flankte scharf in die Mitte – der Schuss wurde von SCN-Spieler Fabio Daldrup abgefälscht, 2:0 aus Sicht der Gäste (32.).

Und diese gaben weiter Gas, um eine möglichst frühe Entscheidung zu erzielen. Nach einer Ecke von Tahiri kam SWH-Kapitän Jakob Temme zum Kopfball, der nur knapp am Pfosten vorbeiging (36.). Weitere vier Minuten später fasste sich Raphael Neiteler ein Herz und knallte den Ball aus rund 30 Metern ans Gebälk des Nienberger Tores. Dennoch gingen die Baumberge-Kicker mit einer beruhigenden Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel machten die bisher harmlosen Gastgeber Druck und kamen nun ihrerseits zu Chancen. Die größte vereitelte SWH-Keeper Felix Bußmann in der 62. Minute, als er im Eins-gegen-eins die Oberhand über einen SCN-Spieler behielt. „Das hat er sensationell gemacht“, so Trainer Lindner.

Dann, in der 74. Minute, setzte sich Temme außen gegen drei Nienberger durch, spielte sich dadurch bis zur Grundlinie vor und spielte dann mustergültig in die Mitte auf Tahiri zurück, der nur noch zu vollenden brauchte – „ein wunderbares Tor“, so Markus Lindner.