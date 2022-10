SW Havixbeck: Folgt nun der dritte Streich?

Nach zwei Siegen in Folge sieht die Welt für die Handballer von Schwarz-Weiß Havixbeck in der Münsterlandliga schon etwas besser aus.

Maik Mense & Co. hoffen, in Münster für eine Überraschung sorgen zu können.

Mit 4:6 Punkten haben sich die Spieler von SWH-Trainer Florian Schulte etwas in Richtung Mittelfeld abgesetzt. Am Sonntag (30. Oktober) wartet aber mit der HSG Preußen/Borussia Münster ein dicker Brocken. Die Partie in der Sporthalle der Ludwig Erhard-Schule in Münster wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Die Schwarz-Weißen möchten auch beim noch ungeschlagenen Tabellendritten möglichst an die guten Leistungen aus dem Spiel gegen Telgte anknüpfen. Da in Münster Harzverbot herrscht, ließ Florian Schulte in dieser Woche ohne den begehrten Stoff trainieren.

„Die Gastgeber sind eine routinierte Truppe mit einem guten Mittelmann und einem Halblinken, der sich gut mit seinem Kreisläufer versteht“, hat Florian Schulte beobachtet. Am Sonntag muss die Havixbecker Deckung entsprechend auf der Hut sein. „Wir benötigen eine gute Absprache, um die einfachen Tore zu verhindern“, fordert der Übungsleiter volle Konzentration. Im Gegenzug erwartet er, wie gegen Telgte gezeigt, von seiner Mannschaft hohes Tempo und schnelles Umschaltspiel. „Der Trend sieht gut aus. Ich erwarte daher ein gutes Spiel. Allerdings muss schon viel passen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen“, schiebt Florian Schulte den Gastgebern die Favoritenrolle zu. Bei den Schwarz-Weißen ist mit der Rückkehr der Leistungsträger Christopher Wiesner und Jonas Lügering indes die Zuversicht zurückgekehrt.