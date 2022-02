SW Havixbeck gastiert bei Eintracht Hiltrup

Nach mehreren Wochen Pause steht SW Havixbeck vor der nächsten Partie. Am Samstagabend gastiert die Sieben von Florian Schulte bei der DJK Eintracht Hiltrup. Der Gastgeber ist per Wildcard in die Liga gekommen, hat dies aber inzwischen durch seine sportlichen Leistungen mehr als gerechtfertigt.

Es wird mal wieder Handball gespielt. Sollte nicht unerwartet doch noch ein Corona-Fall auftreten, treffen die Havixbecker Landesliga-Handballer am kommenden Samstag auswärts um 18.30 Uhr auf den Tabellennachbarn DJK Eintracht Hiltrup. Das ist jedenfalls der erklärte Wille beider Mannschaften.

„Wir haben über die Spielpause hinweg durchgehend trainiert“, erklärt Havixbecks Trainer Florian Schulte. „Allerdings war es schwierig, die Motivation in dieser Phase der Saison hochzuhalten“, räumt er einschränkend ein. Aber in den Trainingseinheiten dieser Woche trainierten die Schwarz-Weißen ganz fokussiert auf die Auswärtsbegegnung in Hiltrup.

„Die Eintracht wartet bisher mit beachtlichen Leistungen auf“, zollt der Havixbecker Handballlehrer den Gastgebern großen Respekt. Per Wildcard als Neuling in die Liga eingezogen, haben die DJKler in neun Spielen sieben Punkte ergattert und liegen nur einen Zähler hinter den Schwarz-Weißen (8:10) auf Rang sechs in der Tabelle. „Die Hiltruper spielen besser als erwartet. Die werden Gas geben“, ist sich Schulte sicher. „Die Auswärtssiege in Kattenvenne und Neuenkirchen haben der Mannschaft zusätzlichen Schub gegeben.“

Der Havixbecker kann sich noch gut an das Hinspiel erinnern: „Da haben wir uns eine Halbzeit lang sehr schwer getan, ehe im zweiten Spielabschnitt dank besserer Deckungsarbeit der Knoten platzte.“

Eine Prognose mag Florian Schulte daher auch nicht wagen. „Es ist für beide Mannschaften ein Neuanfang. In der Spielpause war es für alle Teams schwer, den Rhythmus beizubehalten. Irgendwie Bewegung für Nichts. Wir müssen von Beginn an voll bei der Sache sein. Die Hiltruper rechnen sich gegen uns durchaus Chancen aus, um sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen. Schließlich wollen sie nicht absteigen. Daher dürfen wir sie erst gar nicht ins Spiel kommen lassen“, fordert er vollen Einsatz von seiner Mannschaft. Bis auf den Langzeitverletzten Joshua Schmidt hat Florian Schulte alle Mann an Bord.