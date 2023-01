SW Havixbeck: Gutes Spiel trotz einer Niederlage

Eine gute Leistung zeigten die Handballerinnen von SW Havixbeck in ihrem Auswärtsspiel beim SC Nordwalde. Die Gastgeberinnen gewannen zwar mit 22:18, doch zeigten die Schwarz-Weißen besonders in der Abwehr eine sehr konzentrierte Leistung.

„Wir haben es geschafft, dass der Rückraum des Tabellenzweiten nicht zu so vielen klaren Chancen wie üblich kommen konnte“, lobte SWH-Trainer Heinz Steens sein Team, das in der Münsterlandklasse den achten Platz belegt. Zur Pause führte der Favorit lediglich mit 10:8. Nach dem Seitenwechsel zog der SCN zunächst zwar auf 13:9 davon, doch die Havixbeckerinnen konterten und gingen ihrerseits mit 17:16 in Führung. „Im Anschluss hatten wir leider zwei Lattenschüsse, während die Nordwalderinnen ihre Chancen konsequent nutzten. So konnten sie entscheidend enteilen“, berichtete Heinz Steens. – Tore: Lucie Schmidt (5/1), Sarah Hövelmann (5/1), Maja Dreger (4/2), Katja Schaffernicht (3) und Jule Vieth (1).