SW Havixbeck hadert mit dem Schiri

Hohenholte

Mit einem äußerst unterhaltsamen Spiel endete bei der Turnierwoche in Hohenholte am späten Donnerstagabend die Gruppenphase. Fortuna Schapdetten besiegte in der letzten Partie des Tages den Ligakonkurrenten SW Havixbeck mit 6:3 (2:2).

Von Johannes Oetz